Новый подъезд к станции Дивенская

Помимо замены изношенного асфальта, на одном из участков трассы будет применена технология укрепления основания — холодный рестайлинг. Она широко используется при ремонте региональных магистралей в Ленинградской области и представляет собой поэтапное смешивание щебня, воды и цемента для создания прочной бетонной плиты, на которую впоследствии закатывается новое покрытие. Дорожники также нанесут разметку, поставят новые знаки и укрепят обочины.

«Дорога будет обновлена с опережением графика на год. Изначально ремонт этого объекта был запланирован на лето 2023 года. Ориентируясь на просьбы жителей, принято решение делать его досрочно, в этом году. Это уже пятый ремонт на региональных трассах Гатчинского района этим летом», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

В Гатчинском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» уже целиком обновлена дорога «Сокколово — Мариенбург», на финишной прямой — ремонт шоссе от Романовки в сторону Павловска, полным ходом идет ремонт Волковицкого шоссе от Старых Низковиц в сторону Волковиц и Кипени.