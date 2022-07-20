Спортивных объектов в Гатчине становится больше

Как заметила Людмила Николаевна, обеспеченность спортивными объектами Гатчины составляет 34%. В этом году город получает три крупных объекта. В июне был сдан в эксплуатацию бассейн на Аэродроме, готовится спорткомплекс на ул. Чехова, который передадут спортивной школе для занятий гимнастикой. Завершается реконструкция стадиона «Спартак».

Ежегодно в Гатчине открываются уличные спортплощадки. Однако в городе есть потребность в строительстве большого стадиона. Генплан предусматривает этот объект в северной части города, но надо заявляться на федеральное и областное финансирование – своими силами такое крупное строительство не потянуть.

Что касается хоккейной коробки возле «Волны» (спорткомплекса ПИЯФ): там планируется строительство школы на 1175 мест со спортивной инфраструктурой. Но пока площадку приведут в надлежащий вид, сделают нормальное покрытие, чтобы зимой можно было заливать каток. Расположенной рядом баскетбольной площадкой займутся в следующем году.