Микрорайон будущего: каким быть Мариенбургу

Активисты Мариенбурга – Совет ветеранов и инициативная комиссия микрорайона в конструктивном диалоге с руководством Гатчинского района продолжают реализовывать различные социальные проекты на благо жителей микрорайона. К осуществлению мечты о красивой и комфортной жизни в своем микрорайоне общественные организации привлекают активных молодых людей.

В 2018-2019 годах в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса «Развитие малых городов и исторических поселений» на основании предложений жителей Мариенбурга студентами Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета был разработан дизайн-проект «Парк Пильня». Тогда в конкурсном отборе он уступил только проекту «Аэропарк» на Аэродроме, но жители не теряют надежду, что проект «Парк Пильня» тоже будет реализован.

Мариенбург - исторический район Гатчины известен с конца XVIII века как поселение в четырех километрах от Гатчинской мызы. В следующем году исполняется 230 лет с момента первого упоминания о нем в исторических хрониках. В преддверии юбилея активисты вновь подняли тему благоустройства микрорайона и увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Мариенбурга.

В этом году был объявлен смотр-конкурс на разработку дизайн-проекта по благоустройству территории, прилегающей к ул. Рысева и улице 120-й Гатчинской дивизии, освобождавшей город от фашистов. Проект получил название «Дорога памяти». По уже сложившейся традиции свои работы подготовили и представили студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Как к смотру-конкурсу подключились местные школьники, рассказала учитель Гатчинской школы №7 Татьяна Николаевна Сляпцова.

- Традиционно в апреле в нашей школе проходит неделя естественных наук. В этот раз родилась идея привлечь детей к нацпроету «Комфортная среда». Дети получили задание прогуляться на каникулах по родному микрорайону и взглянуть на него глазами архитекторов. Проектов было представлено много. Нас поддержал Совет ветеранов. Проекты были представлены в школе на суд администрации и жителей микрорайона. А сегодня ребята презентуют свой проект в рамках смотра-конкурса «Дорога памяти», - отметила Татьяна Николаевна.

Школьники отметили минусы и плюсы того, что есть в микрорайоне, и аргументировали свое видение благоустройства территории.

Уже не первый год руководителем студенческих работ выступает старший преподаватель ГАСУ Алексей Федорович Перов.

- Мы очень благодарны инициативной группе Мариенбурга за то, что они обратились к нам с просьбой выполнить в рамках учебного процесса дизайн-проекты по благоустройству улицы 120 Гатчинской дивизии, - сказал Алексей Федорович. - Институт предоставил нам автобус. Мы приезжали в Гатчину большой делегацией. Прошли пешком по микрорайону. Нас сопровождали представители Совета ветеранов и организаторы мероприятия. Они обращали внимание на существующие проблемы, высказывали пожелания. В итоге ребята смогли выполнить около дюжины работ, что на мой взгляд очень хорошо. В этих работах они в рамках своего обучения прикоснулись к реальной практике и представили реальные предложения по благоустройству территории с учетом всех градостроительных и исторических аспектов, а также пожеланий жителей. Хочу отметить, что мы готовы выполнять работы подобного рода для любого общественного пространства и любого двора Гатчины и Мариенбурга.

В зале коворкинг-центра конкурсанты и их кураторы представили проекты широкой публике и ответили на вопросы. После знакомства с дизайн-проектами участники мероприятия отметили свои предпочтения, проголосовали за лучшие и передали результаты обсуждения авторам. Все участники смотра-конкурса были награждены благодарственными письмами и подарками.

- В каждом дизайнерском проекте есть своя изюминка. Это и арт-объекты, посвященные памяти героев-освободителей и подвигам тружеников тыла, и спортплощадки, и современные зоны отдыха и прогулок, и зеленые зоны, и парковки, - отметила председатель Совета ветеранов микрорайона Мариенбург, член инициативной комиссии Лариса Владимировна Царькова. - Мы надеемся, что после согласования с жителями все самые лучшие предложения найдут свое место в проекте, который сделает администрация Гатчинского района. Мы очень надеемся, что наша инициатива поможет осуществлению мечты превратить Мариенбург в замечательное место и для проживания, и для приема гостей и туристов. Да, это пока мечты. Но мечты сбываются там, где в них не только верят, но и ведут постоянную кропотливую работу.

Лариса Владимировна выразила благодарность организационной группе, принимавшей участие в проведении мероприятия – Виктору Васильевичу Тихомирову, Татьяне Викторовне Порох, Галине Ивановне Везико, Галине Васильевне Гонтаревой, а также отдельно поблагодарила – председателя совета ветеранов Гатчинского района Людмилу Николаевну Голубеву и педагогов-наставников, курировавших студенческие и школьные работы.

Татьяна Можаева