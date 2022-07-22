Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади в сми – газете «Уездные вести»

Наименование СМИ: е женедельная общественно-политическая газета Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Уездные вести».

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади в газете «Уездные вести» для зарегистрированных кандидатов в ходе дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по Михайловскому пятимандатному избирательному округу № 1 (11 сентября 2022 года):

· Размер оплаты един для всех зарегистрированных кандидатов в депутаты и составляет 50 (пятьдесят) рублей за 1 кв.см. при размещении информации на полосах со 2-й по 7(11)-ю включительно.

При заказе целой полосы (949 см), со 2-й по 7(11)-ю включительно, цена составит 40 (сорок) рублей за 1 кв.см.

· Размер оплаты един для всех зарегистрированных кандидатов в депутаты и составляет 70 (семьдесят) рублей за 1 кв.см. при размещении информации на 1-й и 8(12)-й полосах

· Для материалов, предполагаемых к размещению в номере от 08.09.2022, включается коэффициент 1,5

· Данные услуги НДС не облагаются

Другие условия оплаты печатной площади:

· Оплата производится только за счёт средств соответствующего избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты до фактического предоставления печатной площади.

Газета выходит еженедельно, по четвергам.

Формат А3, 4+4 (полноцвет), 8/12 полос

Время подписания номера в печать: среда, 21.00

Последний срок приёма материалов в текущий номер: среда, 15.00