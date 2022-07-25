Эстетично, надёжно и практично

Людмила Нещадим проверила, как идет благоустройство после строительства теплотрассы между домами № 45 по проспекту 25 Октября и № 20 по ул. Киргетова. Дорожное покрытие было нарушено в ходе капитального ремонта инженерных сетей теплоснабжения: от котельной, мимо банка ВТБ, под проспектом – и до школы № 9 на границе с улицей Киргетова. До 1 августа на этом отрезке должно быть завершено асфальтирование, восстановлены газоны, подходы к парадным дома № 45 на пр. 25 Октября, установлены поребрики и сделана пешеходная дорожка вдоль школы № 9. Объем работ был большой. Подрядчик обещает выполнить обязательства по контракту в срок.

Завершаются работы во дворе дома № 21 на улице Рощинской. Подрядчик в графике, ремонт выполняется качественно. По просьбам жителей там построили тротуар, отремонтировали проезд, сделали парковку и пешеходную дорожку к контейнерной площадке, а также установили ограждение, примыкающее к земельному участку под магазином. На следующий год будет планироваться капитальный ремонт проезда, который проходит под аркой дома и ведет от контейнерной площадки к улице Рощинской. В этом году подготовится проектно-сметная документация, чтобы продолжить благоустройство этого двора в 2023-м. Как заметила Людмила Николаевна, с депутатами будет обсуждаться вопрос строительства новой детской площадки во внутреннем дворе дома. Старое игровое оборудование необходимо демонтировать.

До 1 августа должен быть завершен комплекс работ во дворе на улице Русинова. Объект оказался непростой. В процессе работы подрядчик обнаружил провалы грунта, и, как оказалось, эти провалы имеют место и на прилегающей территории. «Это важный сигнал. В ближайшее время будем выяснять причины – что способствует провалу грунта, чтобы предпринять соответствующие шаги», – отметила Людмила Нещадим.

Сейчас во дворе заканчивается обустройство парковки, тротуаров, подходов к парадным. В следующем году решено отремонтировать выезд на улицу Рощинскую из «Русиновского городка». Рассматривается вопрос замены детского оборудования и строительства новой площадки.

Людмила Нещадим посмотрела, как идет ремонт входной зоны спорткомплекса «Волна». Убедилась, что проектом предусмотрен удобный пандус.

- В 2022 году мы наконец получили этот объект в муниципальную собственность, что дает возможность комплексно подходить к реконструкции спорткомплекса. Сейчас в «Волне» строится скалодром. Он будет современным, отвечать запросам Федерации скалолазания, и, я думаю, этот вид спорта будет развиваться в Гатчине еще активнее. Но вопросов по реконструкции спорткомплекса остается много. Надеюсь, что в этом году мы определимся с техническим заданием, чтобы выйти на разработку проектно-сметной документации, – сказала Людмила Николаевна.

В ходе осмотра прилегающей к спорткомплексу территории обсудили дальнейшую судьбу старой хоккейной коробки, теннисного корта, баскетбольной площадки. Рядом, как известно, планируется строительство школы с определенным набором спортивных сооружений. Однако «исторические» спортплощадки на Хохловом поле испокон века востребованы жителями и должны сохраниться – в открытом доступе.

- Исходя из той спортивной инфраструктуры, которая будет предложена при строительстве школы, мы обязательно найдем решение по сохранению теннисного корта и баскетбольной площадки, – заверила Людмила Николаевна.

В целом, глава администрации осталась довольна работами по благоустройству: подрядчики соблюдают сроки, качество тоже на должном уровне. Однако были и замечания. В частности, на всех объектах Людмила Нещадим обратила внимание на слишком большой перепад высоты поребрика и дорожного покрытия – это неудобно для детских колясок, не говоря уже о маломобильных группах населения. Поэтому везде на подходах к парадным домов, на детских площадках эти участки дорожного покрытия будут переделаны.

По планам администрации, в августе начнется подготовка сметной документации на дворы, которые решено отремонтировать в следующем году.

Екатерина Дзюба