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Где 26 июля отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах во вторник, 26 июля 2022 года, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.07.2022 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Кобрино,

д. Прибытково,

д. Мельница,

д. Руново,

п. Карташевская.

  

26.07.2022 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Вярлево

п. Лукаши, ул. Заводская, ул. Дорожная.

д. Корпикюля

ОПХ «Красная Славянка» Крестьянское хоз-во «Ижора».

  

26.07.2022 с 9:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Истинка,

д. Тихвинка,

д. Малые Тайцы,

Ореховая горка,

СНТ «Природа»,

Лэнд Кей КВЦ Лога,

д. Малая Ивановка,

д. Большпя Ивановка,

д. Старицы,

СНТ «Аропакузи».

  

26.07.2022 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

26.07.2022 с 9:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка,

д. Новинка,

д. Ракитино,

Массив «Новинка».

 

26.07.2022 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

с. Никольское, ш. Киевское, ул. Шипунова.

 