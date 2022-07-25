Где 26 июля отключат свет?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах во вторник, 26 июля 2022 года, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.07.2022 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Кобрино,
д. Прибытково,
д. Мельница,
д. Руново,
п. Карташевская.
26.07.2022 с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Вярлево
п. Лукаши, ул. Заводская, ул. Дорожная.
д. Корпикюля
ОПХ «Красная Славянка» Крестьянское хоз-во «Ижора».
26.07.2022 с 9:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Истинка,
д. Тихвинка,
д. Малые Тайцы,
Ореховая горка,
СНТ «Природа»,
Лэнд Кей КВЦ Лога,
д. Малая Ивановка,
д. Большпя Ивановка,
д. Старицы,
СНТ «Аропакузи».
26.07.2022 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
26.07.2022 с 9:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка,
д. Новинка,
д. Ракитино,
Массив «Новинка».
26.07.2022 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское, ш. Киевское, ул. Шипунова.
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