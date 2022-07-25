«Ленинградец» разгромил «Электрон»

После 45-летней паузы профессиональный футбол вернулся в Великий Новгород. Созданная команда «Электрон» дебютировала во второй лиге первенства России на легендарном стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Экзамен у новгородцев принимал «Ленинградец» - клуб, который, по мнению экспертов, по итогам сезона 2022\2023 будет претендовать на повышение в классе.

Тем не менее, новичок перед более опытным соперником не стушевался. «Электрон» начал игру активно, не гнушался прессингом, контролировал мяч. В начале матча у хозяев был один практически стопроцентный момент, когда в сутолоке у ворот «Электрона» ленинградцы едва не открыли счет. Но гости отбились.

Хозяева сдержали стартовый натиск новгородцев и к 15-й минуте отодвинули игру от своих ворот, выровняв ситуацию на поле. Они прочно завладели инициативой. И тем неожиданней стал гол в ворота хозяев на 28-й минуте. Воспользовавшись тем, что правый край защиты «Ленинградца» проседал, гости организовали через него несколько острых атак. Одна из них привела к голу. Нападающий «Электрона» Сергей Орлов прорвался в штрафную хозяев и с угла точным ударом поразил ворота Андрея Зайцева – 0:1.

Но этот счет продержался всего пять минут. Главный голеадор «Ленинградца» Михаил Маркин на 33-й минуте счет сравнял, а через две минуты красивым ударом в падении головой вывел свою команду вперед. У хозяев были еще моменты. Тот же Маркин мог оформить хет-трик, но голкипер гостей перевел мяч на угловой.

Во втором тайме преимущество «Ленинградца» стало заметным. Острые моменты регулярно возникали у ворот «Электрона». Мог забить Руслан Казаков, тот же Михаил Маркин.

Чтобы усилить давление главный тренер «Ленинградца» выпустил на поле Максима Бачинского. Новобранец хозяев практически тут же отличился, сделав счет 3:1.

«Ленинградец» разыгрался, поймал кураж, у гостей получалось многое, а гости начали ошибаться. Одна из таких ошибок при выводе мяча голкипером гостей привела к голу. Хозяева перехватили мяч на половине поля гостей и вывели на ударную позицию Игоря Дмитриева. Молодой игрок не промахнулся.

Доведя счет до разгромного, «Ленинградец» не успокоился, продолжал давление на команду гостей. И был вознагражден. Уже в добавленное время защитник хозяев Валерий Каптилов замкнул головой навес на штрафную «Электрона» и установил окончательный счет – 5:1.

Крупная и заслуженная победа «Ленинградца», после которой команда возглавила турнирную таблицу в группе 2 (подгруппа А), набрав шесть очков в двух матчах с превосходной разницей мячей 9-1.

Надо отметить еще один факт. В межсезонье «Ленинградец» существенно обновил состав. В клуб пришло шесть новичков. И, судя по всему, они отлично вписались в команду. Михаил Маркин в первом матче сделал хет-трик, во втором оформил дубль, Максим Бачинский также открыл счет своим голам в новом клубе.





Комментарий тренеров.

Главный тренер «Электрона» Виталий Миллер:

- Заслуженная победа «Ленинградца». Пока были силы, играли на равных. В конце игроки физически просели, но претензий по самоотдаче у меня к ним нет. Команда у нас новая, еще предстоит сыграться. Голову посыпать пеплом не будем.

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков:

- У нас была сложность перед игрой: мы не имели никакой информации о сопернике, что он из себя представляет. Фактически начали играть вслепую. «Электрон» удивил – команда начал играть активно и агрессивно. Нам удалось переломить ход матча, но есть вопросы по первым минутам матча. Так было и в первой игре с «Луки-Энергией». Будем делать выводы.

24 июля. Санкт – Петербург. Стадион «Петровский». Первенство России по футболу. Вторая лига. Сезон 2022\2023. 2-й тур. «Ленинградец» (Ленинградская область) – «Электрон» (Великий Новгород) -5:1. Голы: Маркин, 33, 35, Бачинский, 71, Дмитриев, 78, Каптилов 90+2, Орлов, 28.





Михаил Араловец

Фото пресс-службы ФК «Ленинградец»







