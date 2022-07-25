Сделано в Гатчинском районе

Народное гуляние в этом году развернулось в микрорайоне Аэродром. Торговые ряды и сцена, где проходило праздничное действо, ждали гостей на территории нового общественного пространства Аэропарк. Продукцию на любой вкус предлагали больше двадцати палаток с логотипом 95-летия Гатчинского района.

Работники торговли принимают поздравления

Работники торговли встречали гостей по русской традиции – хлебом и солью. От жителей города его принимал глава Гатчинского района Виталий Филоненко. К слову, праздничный каравай был изготовлен на старейшем предприятии города Гатчины - Гатчинском хлебокомбинате, а рушники с гербом Гатчинского района вышивали в компании «Бригантина».

Выступая с теплыми поздравлениями, Виталий Филоненко совершил экскурс в историю развития гатчинской торговли, подчеркнув, что развитая сфера торгового обслуживания населения свидетельствует об экономическом и социальном благополучии общества.

Гатчинская торговля берет начало во времена правления Павла I с организации «Хлебных магазинов» - хранилищ для зерна на территории Круглой риги и соляного магазина, здание которого было возведено на Красноармейском проспекте. Центром торговли Гатчины был Гостиный двор, располагавшийся напротив Полицейского управления. Затем для торговли облюбовали улицу Соборная. Одной из знаменитых фигур тогда был купец 3-й гильдии Поликарп Прокофьевич Варгин.

Виталий Филоненко отметил, что сегодня сфера торговли занимает ведущее место не только в структуре предпринимательства, но и в целом в экономике района. Современное состояние торговли – это результат огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, кто задействован в этой отрасли. Благодаря работникам торговли, отрасль процветает. Жители Гатчинского района это отмечают, ценят и с удовольствием посещают магазины, торговые центры, кафе и рестораны.

От депутатов Законодательного собрания Ленинградской области участников праздника поздравил депутат Александр Русских.

- Купечество издавна было драйвером развития любой территории. Оно поддерживало разные сферы жизнедеятельности людей, занималось благотворительностью. И сегодня, когда мы с вами прошли по ярмарочным рядам, то увидели, как много хорошей продукции сделано в Гатчине. Это, действительно, актуально и важно. Несмотря на сложную международную обстановку, мы справляемся с вызовами времен, продолжает развиваться наша экономика. Я уверен, что торговля внесет еще больший вклад в это развитие. Дорогие друзья, желаю вам всем и вашим коллективам здоровья, удачи, благополучия и успеха в торговле, - сказал Александр Русских.

Богатый ярмарочный ряд

В ярмарочных рядах демонстрировали и продавали выпечку, косметику, текстиль. В честь праздника предприниматели Гатчинского района приготовили подарок - дегустацию от сети магазинов «Как сыр в масле», «Мясного дома Ивановых» и магазина «Сделано в Гатчине». Всем желающим давали пробовать мясные деликатесы, сыры, мороженное, ароматное масло из семян и орехов, местные лимонады. А распробовав, можно было купить и порадовать близких.

Много народа собралось у стола с чаями. Глава крестьянского фермерского хозяйства Сергей Сазонов с удовольствием рассказывал о своей продукции, делился секретами, рецептами и проводил дегустацию. Тут и иван-чай (кипрей узколистный), и пряно-ароматические травы, и напиток из желудей – для ценителей вкусных и полезных напитков. Уже три года Сергей Сазонов держит свой прилавок в магазине «Сделано в Гатчине». И гатчинцы успели по достоинству оценить его продукцию. Девиз Сергея Сазонова и его единомышленников: «Готовим для себя и делимся с вами!».

- Год прошел нормально, - отметил Сергей Сазонов. - Мы активно участвуем в выставочной деятельности. А самое главное – у покупателей есть интерес к нашей продукции. У нас теперь не только чай, наша линейка расширилась. Мы предлагаем покупателям овощные консервы и супы. Мы придерживаемся принципов, которые закладываются в понятие «органическая продукция»: сами выращиваем, сами подготавливаем продукцию и больше того - сами потребляем эту продукцию. Причем, постоянно. У нас это основной стол. У нас такой принцип: съел сам – накорми всех. Иван-чай тоже пользуется спросом, но это более специфическая продукция, для тех, кто понимает разницу. Слишком много сейчас разнообразных предложений, поэтому клиенту сложно выбрать. Стали продавать иван-чай и сетевые магазины - правда, качество оставляет желать лучшего. Самой большой популярностью на сегодняшний день пользуются рассольник и борщ. У них нет конкуренции, потому что со вкусом не поспоришь. Можно купить в любом магазине, попробовать и сравнить с нашим.

Богатый стол со свежайшими овощами и зеленью на ярмарке представил глава фермерского хозяйства «Жили-Растили» Алексей Садов. С гостями и участниками ярмарки общалась его помощница – школьница Анастасия. Она приглашала своими глазами увидеть, как растут более 80 видов различных овощных культур, и своими руками вытянуть из грядки морковку. Уже три года подряд на ферме «Жили-Растили» проходит фестиваль «День поля». Каждую субботу с 12 июня по 31 октября на поле рядом с деревней Коргузи все желающие могут своими руками собрать полную корзину овощей, зелени и салатов, поесть блюда полевой кухни, а также приятно и с пользой провести время.

Отдельный ярмарочный ряд был с сувенирной продукцией, вязанными шапочками и шарфиками, панно из войлока, кованными изделиями, куклами ручной работы, украшениями для интерьера, волшебного вкуса сладостями и прочими радостями жизни.

Награды – лучшим по профессии

Кульминацией праздника стала церемония награждения лучших работников торговли по итогам прошлого года. Глава Гатчинского района Виталий Филоненко и депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских вручили почетные грамоты и благодарственные письма от различных ветвей власти руководителям предприятий торговли, администраторам, менеджерам, продавцам-кассирам розничной сети.

В числе награжденных - директор ООО «Рекорд-Сервис» Сергей Павлов, главный бухгалтер ООО «Центральный» Людмила Перменева, повар-пекарь кафе «Колибри» Марина Федорова, генеральный директор ООО «Леди Люкс» Людмила Контур, генеральный директор ООО «БалтТехМаш» Сергей Газданов, генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитной компании муниципального образования «Город Гатчина» Александр Семенов, а также индивидуальные предприниматели Валентина Зяблицкая, Олег Мельник, Татьяна Виноградова, Сергей Сазонов, Наталья Иванова, Альбина Булавская, Зинаида Уланова, Валентина Ким, Ким Ен Чер Те Гынович, Ольга Ершова, Роман Савенко, Сергей Колядов, Михаил Большунов, Лена Аракелян, Вугар Низами Оглы Дамиров, Елена Ходыкина и другие.

Большой праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей города Гатчины стал прекрасным подарком для всех участников народного гуляния. Специальным гостем стал голосистый ансамбль «Казачья доля», чьи задорные песни не оставили никого равнодушными. Ярмарка-выставка радовала жителей и гостей города больше шести часов, оставив массу положительных впечатлений.

Татьяна Можаева