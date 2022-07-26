Прошло ровно 80 лет со дня гибели героев-лесгафтовцев. В месте их упокоения и у памятного знака побывали руководители университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, ветераны спорта Гатчинского района – выпускники института физкультуры, представители спорткомитета и местные жители.

Этот день особый для ректора университета имени П.Ф. Лесгафта, кандидата психологических наук, профессора кафедры теории и методики борьбы Сергея Ивановича Петрова. Он родился в день гибели лесгафтовцев, и теперь каждый год в этот день приезжает, чтобы возложить цветы в память о героях.

Поклонный крест и памятная табличка с именами 18 героев-партизан из отряда Д.Ф. Косицына, погибших в этих местах при выполнении особого задания 24 июля 1942 года, были освещены в ноябре прошлого года на территории храма Святых Константина и Елены в деревне Ляды Гатчинского района.

В годы Великой Отечественной войны ленинградские спортсмены, преподаватели и студенты спортивного вуза стали спортивным спецназом, которому поручали самые сложные и важные задания, в том числе в тылу врага.

Отряд Заслуженного мастера спорта СССР, заведующего кафедрой велосипедного и конькобежного спорта Дмитрия Косицына называют самым неуловимым, дееспособным и результативным диверсионным отрядом. Задания, которые он выполнял, были секретны, так что поисковикам еще придется поломать голову. Как погиб Дмитрий Косицын и его товарищи, доподлинно не известно. Существует несколько версий. По одной из них, в ночь на 24 июля отряд десантировали в тыл для спасения попавшего в окружение генерала Власова, и при невыясненных обстоятельствах все погибли.

Инициаторы установки Поклонного креста в деревне Ляды нашли подтверждение, что приземление отряда было именно здесь. Об этом сохранились воспоминания местных жителей. Их приводят любители истории, проводившие поисковую работу, в том числе протоиерей отец Олег – настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рождествено и храма Святых Константина и Елены в деревне Ляды.

В день памяти отряда Косицына возложить цветы и вспомнить героев приехал учитель физической культуры, выпускник Рождественской школы Николай Кириллович Пономарев. Он показал то самое место, где, по его словам, захоронены лесгафтовцы. Сейчас это поляна, зарастающая кустарником, у дороги на въезде в деревню Ляды.

- Еще 40 лет назад место захоронения просматривалось с дороги. Была оградка. Но время неумолимо, - отметил Николай Дмитриевич.

В Лядах открывается еще один фронт работ для поисковых отрядов: по возможности узнать имена людей и достойным образом благоустроить мемориал - пока еще есть очевидцы, которые помнят и могут указать место захоронения.

Татьяна Можаева