Идёт сбор средств на памятный знак святой Марии Гатчинской

Мирское имя святой Марии Гатчинской – Лидия Александровна Лелянова. Дочь богатого купца второй гильдии, она в 16 лет с медалью окончила Петербургскую гимназию, владела двумя языками – немецким и французским. Открывались блестящие перспективы. Но Лидию поразил страшный недуг: болезнь Паркинсона как следствие заболевания энцефалитом. К 35 годам, когда в 1909 году семья переехала в Гатчину, она была почти полностью обездвижена и через три года окончательно слегла. Молодая женщина ужасно страдала: тело больной совершенно обезобразилось, малейшие прикосновения вызывали острую боль и только лицо оставалось благообразным и светлым. Она смиренно переносила все выпавшие ей испытания. Забывая свои физические страдания, Лидия продолжала нести радость жизни людям, поднимая им духовное настроение. Каждый день ее посещало множество людей.

В 1922 году Лидия Лелянова приняла монашеский постриг с наречением имени Мария. В 1932 году в ходе акции по «изъятию монахов и монашек» ее арестовали за организацию «подпольных сборищ с чтением Евангелия», через два месяца монахиня-инвалид скончалась в тюремной больнице.

Мощи Марии Гатчинской были обретены на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга и помещены в Павловском соборе в Гатчине.

Памятный знак планируется поставить в сентябре 2022 года - в год 90-летия со дня смерти святой. На его изготовление и установку необходимо около 2 млн рублей. Средства собирают всем миром.





Пожертвования можно перечислить на счет Православной местной религиозной организации «Приход Павловского кафедрального собора Гатчины Гатчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» по следующим реквизитам:

Получатель: ПМРО Приход Павловского кафедрального собора г. Гатчина

Гатчинской Епархии РПЦ (МП)

ИНН 4705012475, КПП 470501001, ОГРН 1034700006296

Расчетный счет № 40703810790250000033 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

кор/счет 30101810900000000790 в Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург, БИК 044030790,

Назначение платежа: пожертвование на установку памятного знака православной святой Марии Гатчинской на ул. Соборной в г. Гатчине, без НДС