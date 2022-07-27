Область встречает Аграрную неделю

«Ленинградскую область на соревнованиях будет представлять действующий чемпион России, механизатор хозяйства «Приневское» Александр Дерюгин. Надеюсь, что родные поля и наши болельщики помогут, и Александр покажет достойный результат. Соревнования станут большим праздником для региона и будут сопровождаться обширной деловой, выставочной и культурной программой», — рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

На полях одного из лучших растениеводческих хозяйств России около поселка имени Свердлова в финальные дни чемпионата с 12 по 14 августа произойдет множество интересных событий для широкого круга зрителей: выставка и тест-драйвы сельхозтехники, винный и сырный фестивали, ярмарка фермерской продукции, выставка и парад ретро-техники, фестиваль воздушных шаров, шоу «тракторные гонки», будут работать фудкорты и фудтраки.

Для ребят на площадке чемпионата будет организован детский городок, где помимо традиционных развлечений можно будет посоревноваться в гонках на радиоуправляемых машинах или покататься на электрических мини-тракторах.

Все дни на сценах в поле будут выступать творческие коллективы России и области. А 14 августа состоится гала-концерт с участием звёзд российской эстрады.

Все желающие смогут добраться до места проведения чемпионата и обратно бесплатными шаттлами, которые будут курсировать 12, 13 и 14 августа от станции метро «Ломоносовская».