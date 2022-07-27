Область встречает Аграрную неделю
C 7 по 14 августа в Ленинградской области пройдет 9-й открытый чемпионат России по пахоте, он будет сопровождаться фестивалем «Ленинградская Аграрная неделя». Мероприятия пройдут во Всеволожском районе на территории сельхозпредприятия «Приневское».
«Ленинградскую область на соревнованиях будет представлять действующий чемпион России, механизатор хозяйства «Приневское» Александр Дерюгин. Надеюсь, что родные поля и наши болельщики помогут, и Александр покажет достойный результат. Соревнования станут большим праздником для региона и будут сопровождаться обширной деловой, выставочной и культурной программой», — рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
На полях одного из лучших растениеводческих хозяйств России около поселка имени Свердлова в финальные дни чемпионата с 12 по 14 августа произойдет множество интересных событий для широкого круга зрителей: выставка и тест-драйвы сельхозтехники, винный и сырный фестивали, ярмарка фермерской продукции, выставка и парад ретро-техники, фестиваль воздушных шаров, шоу «тракторные гонки», будут работать фудкорты и фудтраки.
Для ребят на площадке чемпионата будет организован детский городок, где помимо традиционных развлечений можно будет посоревноваться в гонках на радиоуправляемых машинах или покататься на электрических мини-тракторах.
Все дни на сценах в поле будут выступать творческие коллективы России и области. А 14 августа состоится гала-концерт с участием звёзд российской эстрады.
Все желающие смогут добраться до места проведения чемпионата и обратно бесплатными шаттлами, которые будут курсировать 12, 13 и 14 августа от станции метро «Ломоносовская».