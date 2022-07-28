Гатчинская полиция – на 1 месте в области

За полгода в районе зарегистрировано 1369 преступных деяний – это на 59 меньше, чем в первом полугодии. Основные показатели, характеризующие безопасность в районе, имеют устойчивую тенденцию к улучшению. Гатчинский район по-прежнему относится к категории наименее криминогенных субъектов по уровню преступности – 588 деяний на 100 тысяч человек (средний показатель по области – 722).

Раскрыты все убийства

Доля тяжких и особо тяжких преступлений составляет треть. В структуре зарегистрированных преступлений традиционно преобладают корыстные, больше половины – кражи и мошенничества. Около 27% составляют преступления, совершенные в общественных местах, 9,7% – деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 7,8% – фиктивная регистрация и незаконная постановка на учет иностранных граждан.

Сократился уровень корыстно-насильственных преступлений. За полгода в Гатчинском районе зарегистрировано 574 кражи, 14 грабежей, три разбоя, 181 мошенничество, 11 хищений транспортных средств. Однако растет количество «резиновых» квартир: полиция постоянно выявляет факты фиктивной регистрации иностранных граждан – 108 за полгода. Возросло количество убийств – 12 за шесть месяцев, причинений тяжкого вреда здоровью – 14 за полгода, вполовину выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Но и темпы раскрытия возросли. Положительная динамика по раскрытию преступлений наблюдается во всех подразделениях, кроме Сиверского. Больше стали раскрывать квартирных краж, грабежей, наркопреступлений. Раскрываемость таких тяжких составов, как убийства, изнасилования, причинение тяжкого вреда здоровью – традиционно стопроцентная. Общий процент раскрываемости сейчас самый высокий за последние пять лет.

На свободу с чистой совестью

Число тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве сократилось в два раза – возможно, сказалось превентивное воздействие на лиц, склонных к совершению правонарушений и состоящих в этой связи на учете в органах внутренних дел.

Дополнительные усилия были направлены на снижение рецидива преступлений. Действенный инструмент – административный надзор за наиболее опасными гражданами, освобождаемыми из мест лишения свободы. Их численность составляет 127 человек, 32 поставлены на учет в этом году. Четверо совершили преступления вновь. При этом сократилось число преступлений, совершенных ранее судимыми: всего 143, что на 37 меньше, чем в первом полугодии 2021 года. К слову, 113 человек ступили на преступный путь вновь.

Самые непослушные дети?

По многолетним наблюдениям среди раскрытых преступлений доля подростковой преступности составляет от 3 до 5%. В текущем году зафиксирован наибольший рост – 23 деяния. По данному показателю Гатчинский район лидирует в области. Почти треть преступлений, совершенных подростками, это тяжкие и особо тяжкие. Зачастую, группового характера.

Профилактикой такой преступности служит административная практика. Ежегодно к административной ответственности привлекается подростков в 20 раз больше, чем за преступления.

За полгода в гатчинскую полицию было доставлено 257 несовершеннолетних, 96% из них – местные жители. В том числе 61 ребенок был задержан за употребление спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

На 10% возросло количество преступлений против несовершеннолетних – 53 за полгода. Больше половины таких деяний раскрыты.

Показатель социального риска: ДТП с погибшими

За полгода на территории Гатчинского района зарегистрировано 1574 дорожно-транспортных происшествия. Из них 106 – с пострадавшими: 17 человек погибло и 160 получили травмы. Среди травмированных – 14 детей в возрасте до 16 лет.

Показатель социального риска на территории Гатчинского района, то есть число погибших в ДТП на 100 тысяч населения вырос на 2,3 и составил 7,3. Тяжесть последствий аварий (то есть сумма погибших, раненых и причиненный материальный ущерб) тоже возросла.

За полгода отдел ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району провел 72 профилактических мероприятия «Нетрезвый водитель», в ходе которых было выявлено 79 водителей, находившихся за рулем в пьяном виде. Проведено 67 пропагандистских мероприятий: «Внимание – дети!», «Пристегнись», «Детская площадка», «Мама за рулем», «Скорость – не главное», «Юный пешеход», «Неделя безопасности», «Юный велосипедист» и другие.

На дорогах Гатчинского района было выявлено 12520 правонарушений, из них 86% совершены водителями транспортных средств, 11% – пешеходами. На нарушителей наложено административных штрафов, в общей сложности, на сумму более 22 миллионов рублей. Из них взыскано свыше 9 млн.

Злоключения иностранцев

При реализации миграционной политики основные усилия концентрировались на вопросах профилактики и пресечения нарушений в данной сфере. В ходе проверок было выявлено 58 административных нарушений режима пребывания или трудовой деятельности на территории Гатчины и района. За нарушение правил привлечения иностранных работников административным санкциям подверглись 34 юридических и должностных лица, а сумма штрафов составила 8 млн рублей.

Особое внимание уделялось пресечению нелегальной миграции. За пределы России в административном порядке выдворено 54 иностранца. Вынесено 34 постановления о закрытии въезда иностранным гражданам, нарушившим миграционное законодательство.

В тесном контакте со всеми заинтересованными ведомствами проводились мероприятия по пресечению попыток легализации мигрантов. В итоге удалось снизить накал иностранной преступности: всего 13 преступлений за полгода.

Возглавляем рейтинг в 47 регионе

Снижения результативности работы за полгода не допущено, о чём свидетельствует рейтинг УМВД России по Гатчинскому району среди подразделений области. По итогам первого полугодия гатчинская полиция занимает 1-е место с итоговой оценкой в 55,59 баллов.

Екатерина Дзюба