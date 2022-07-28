Газовое оборудование помогут обновить в МФЦ

Новая услуга предоставляется инвалидам I группы и гражданам в возрасте от 80 лет в рамках расширения перечня мер социальной поддержки в Ленинградской области.

Для замены пришедшего в негодность внутридомового или внутриквартирного газового оборудования выдается сертификат на оплату работ по его замене.

Для получения этого сертификата собственникам жилых помещений нужно предварительно провести диагностику газового оборудования в специализированных организациях, включенных в реестр. После получения акта о необходимости замены оборудования гражданин может обратиться в любой центр госуслуг Ленинградской области – филиал, отдел или удаленное рабочее место за получением сертификата.

Срок действия сертификата – 12 месяцев. Получить его можно не чаще одного раза в 20 лет. С помощью сертификата в 2022 году можно будет покрыть расходы на замену оборудования в размере 35000 рублей – в размере среднедушевого дохода, установленного в Ленинградской области.

За услугой в МФЦ могут обратиться как собственники, так и их законные или уполномоченные представители. Подробнее об услуге – на сайте МФЦ.