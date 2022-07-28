На чистую воду…

Несоблюдение правил безопасности на воде – это неоправданный риск жизни человека. Лучшее тому подтверждение – статистика: с 1 июня 2022 года в водоёмах Ленобласти утонули 28 человек, из них 5 детей.

Озеро Хепоярви – второе по величине из токсовских озер во Всеволожском районе, его глубина в некоторых местах достигает 12 метров. Это древний ледниковый водоём с живописными окрестностями, вот только подойти к берегу можно не со всех сторон. Несмотря на это летом здесь всегда отдыхает масса народа: туристы-дикари, «шашлычники», любители погонять на аквабайках. Особой популярностью пользуется благоустроенный пляж базы «Северный берег», отдыхающие приезжают сюда и с моторными лодками, и с гидроциклами.

Отсюда начался наш рейд с командой областных спасателей. Местные жители все чаще жалуются в МЧС на владельцев гидроциклов и моторок, которые подвергают опасности купающихся людей. В рейд отправились два государственных инспектора по маломерным судам группы патрульной службы Всеволожского отделения центра ГИМС Леонид Евдокимов (руководитель) и Андрей Рублёв. Вместе с ними в рейде принимали участие сотрудники линейного отдела МВД РФ на водном транспорте: прапорщик полиции Андрей Наумов и старшина полиции Михаил Кувылькин.

Спокойный рейд

Вода – стихия непредсказуемая! Вот и в этот день погода нас «подвела»: никакого жаркого солнца, только холодный ветер и серые волны. Понятное дело, что гидроциклисты в такое ненастье сидят по домам. Но всё же нарушители нашлись: ими оказались рыбаки на резиновой лодке с мотором. Такой транспорт не только пугает купальщиков, но и нарушает закон: нельзя использовать моторные средства во внутренних озёрах, каковым и является Хепоярви. К тому же незадачливые мужчины были в лодке без спасательных жилетов. Как результат, вместо рыбы получили «улов» из штрафов.

Тем временем наши патрульные рассказывают о специфике своей работы. Оказывается, совместные рейды спасателей с полицейскими обусловлены тем, что только полиция имеет право требовать удостоверения личности. Сами инспекторы признаются: штрафы – это не самоцель, а профилактическая мера, которая учит людей соблюдать правила безопасности на воде. Как говорят спасатели, эти правила писаны кровью.

- Это спокойные нарушители попались, даже спорить на стали, - комментирует ситуацию Андрей Рублёв. – Бывали случаи, когда и с ножом бросались на инспекторов и даже стреляли.

А ведь эти люди не только штрафуют рыбаков: они еще спасают жизни ленинградцев, рискуя собой.

Андрей Рублёв рассказывает, как на Ладожском озере в районе пос. Осиновец спасли семерых человек из дайв-клуба «Морской волк». Дайверы, не рассчитав баланс, опрокинули катер, который тут же затонул, а они все оказались в воде. Хорошо, что успели связаться с базой, и вскоре получили профессиональную помощь! Продержаться долго в воде на Ладоге, которая по опасности сравнима с морской стихией, дело очень рискованное.

А вот свежий случай из практики Михаила Кувылькина. Молодая 29-летняя женщина то ли упала, то ли выпрыгнула в Неву с борта прогулочного теплохода. Посторонний мужчина, увидев это, бросился в воду и удерживал её на плаву до тех пор, пока их не затащили на лодку вовремя подоспевшие сотрудники линейного отдела МВД на водном транспорте. В числе этих сотрудников был и Михаил.

- А мужчину надо наградить, молодец, вовремя сумел среагировать, - высказался Михаил.

Немного статистики

По официальным данным МЧС, за весь 2021 год в Ленинградской области на воде произошло 90 аварий, 69 человек погибли, 44 - травмированы, 14 - пропали без вести. С 1 июня 2022 года по настоящее время на водных объектах региона зафиксировано 32 происшествия (за аналогичный период в 2021 году - 62), утонули 28 человек, из них 5 детей (в 2021 году - 59 человека, 5 детей). Снижение ЧП на воде – положительный результат профилактической работы, но не повод останавливаться, ведь каждая жизнь бесценна.

Как пояснили нам сами спасатели во время рейда по Хепоярви, частые причины аварий с маломерными судами – это опрокидывание судов при несоблюдении мер безопасности. Если же нет спасательных средств, жилетов, то в холодной воде долго не продержаться даже хорошему плавцу. Кроме того, спасатели не советуют выходить на воду в неблагоприятных погодных условиях: сильный ветер, высокая вода, темное время суток.

Немало проблем возникает из-за гидроциклов, которыми управляют люди, не имеющие на то прав. При этом зона купания должна быть огорожена. Нередко несчастья случаются с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Причем любители выпить встречаются не только среди тех, кто ныряет в воде или гоняет на гидроциклах, но и среди судоводителей.

Так, среди ЧП на воде этим летом известен случай, когда капитан пассажирского теплохода, на борту которого находились 26 детей, врезался в опору моста. Но тут уже никакими штрафами не отделаешься, возбуждено уголовное дело.

Безопасные пляжи

Наш рейд получился спокойным и небогатым на нарушителей. Наверное, это к лучшему. Мы вышли на берег неподалеку от одного из местных пляжей. На прощание спасатели признались – вопрос несанкционированных мест отдыха для них – отдельная головная боль.

Действительно, в Ленинградской области много мест, где можно искупаться, но в то же время мало безопасных пляжей с оборудованной территорией, проверенным дном, буйками и дежурными спасателями. В данный момент на учёте ГИМС МЧС России по Ленобласти состоит 28 пляжей, из них 7 находятся на территории детских оздоровительных лагерей.

В жаркую погоду люди купаются в местах, порой совсем не приспособленных для этой цели. Особенно опасны такие водные процедуры для детей, тому подтверждение - недавний случай в Тихвине. Мальчик 11 лет купался в реке Тихвинке недалеко от Успенского мужского монастыря. Он захлебнулся, в этот момент его увидела семейная пара, проходившая мимо, мужчина бросился на помощь. По счастливой случайности, рядом оказался военный фельдшер. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили на вертолёте санавиацией в Педиатрический университет в Петербурге. Сейчас мальчик идёт на поправку. Это ЧП со счастливым концом, но не все инциденты заканчиваются так хорошо.

Спасатели напоминают о правилах безопасности на воде, тем более в местах, которые не оборудованы и не разрешены для купания, особенно важно следить за детьми. Наглядный факт: в местах, где дежурят спасатели, за последние 10 лет не было ни одного несчастного случая с летальным исходом. Поэтому, выбирая место для отдыха, в первую очередь, думайте о безопасности.

Елена Владимирова