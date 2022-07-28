Новые выставки в музее Гатчины

В большом зале музея представлена персональная выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства Геннадия Садомовского.

С творчеством члена Союза художников России Геннадия Садомовского гатчинцы давно и хорошо знакомы. Этого художника можно без всякого преувеличения назвать «певцом русского Севера». Садомовский — родом из Нижегородской области. Долгие годы жизни на русском Севере, в Беломорье навсегда заразили его любовью к этому суровому, но удивительно красивому краю.

На этот раз познакомиться с работами художника можно «изнутри», став наблюдателем творческого процесса. Свою новую выставку мастер так и назвал - «Из мастерской художника». На ней представлены не только произведения станковой живописи, выполненные в реалистичной манере — пейзажи русского Севера, виды старинных деревень, многие из которых уже прекратили свое существование, натюрморты, образные работы. В новой экспозиции можно увидеть и «рабочие моменты», своего рода дневник художника — наброски, зарисовки, путевые заметки.

Геннадий Садомовский — художник поиска и эксперимента. Не чужд он и декоративно-прикладного творчества, о чем говорят его работы, выполненные из дерева, кожи, меха и стекла.

Выставка «Из мастерской художника» Геннадия Садомовского продлится до конца августа.

В малом выставочном зале расположилась выставка графической реконструкции «Человек с мечом. Воины разных стран и эпох» гатчинского художника, члена Союза художников России Вячеслава Данилова

Как художник, Вячеслав Николаевич работает в разных стилях, экспериментируя с масляной живописью, акварелями, линогравюрами, офортами. Но среди всех этих техник излюбленной для него остается графика, которой мастер занимается профессионально на протяжении многих лет.

На выставке в музее города Гатчины представлены графические образы воинов самых разных стран и эпох. Русские дружинники, рейтары, викинги, французские мушкетеры, шотландские воины, турецкие сипахи, польские гусары, австрийские кирасиры, английские рыцари, римские легионеры — подробная история каждого из этих образов изложена здесь же, в подборке комментариев.

Как подчеркивает автор выставки, речь идет именно об исторической графической реконструкции, когда очень кропотливо, с опорой исключительно на исторические источники и старинные изображения, восстанавливается многогранный облик «человека с мечом».

Как напоминает Вячеслав Данилов, в изобразительном искусстве историческая тема — одна из самых популярных. Однако, к сожалению, многие художники ошибочно изображают тех или иных персонажей в нехарактерной для того времени одежде и доспехах. Ближе всего к исторической правде подходят мастера, профессионально разрабатывающие военно-историческую тему в искусстве - художники-реконструкторы, униформологи, баталисты.

«Мне хотелось показать, как примерно выглядели воины, как выглядело их снаряжение, - отмечает Вячеслав Данилов. - Представление об экипировке воинов складывалось из просмотра источников — книжных гравюр, гобеленов, печатей, надгробий, археологических находок, музейных экспонатов и фото реконструкторов. Это просто работа с источниками, путем сопоставления выявляющая степень достоверности. Изображенные воины представлены нарочито статично, чтобы полнее показать все их атрибуты и одежду».

Выставка Вячеслава Данилова будет интересна не только взрослым, но и детям, особенно воспитанникам художественных школ и изостудий — как пример внимательного и бережного отношения не только к художественным деталям, но и к исторической правде.

Выставка «Человек с мечом» продлится до конца августа.

В фойе музея города Гатчины можно познакомиться с яркими, теплыми и жизнерадостными работами учеников и преподавателей студии «Диалог.ART», объединенными в небольшую выставку под названием «Акварельное лето».

Среди авторов работ — преподаватели изостудии Елена Черникова и Виктория Белешева, их ученики Ксения Геращенко и Илья Коржевский. Одним из центральных образов этой летней выставки стала сирень, цветение которой в этом году значительно припозднилось - впрочем, только на радость всем нам. Сиреневая в вазе, пурпурная и голубая в букете, белая за окном — сирень никого не оставляет равнодушным, поражая своей красотой, дивным ароматом и многообразием оттенков.

Центральные образы других работ — цветы, птицы, любимые животные, качели во дворе — все, что может передать настроение летнее, легкое и воздушное как сама акварель!

Выставка «Акварельное лето» продлится до середины августа.

Юлия Лысанюк