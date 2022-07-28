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Завтра вход в парк станет платным

Завтра – 29 июля, пятница. Напоминаем, что теперь по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 20:00 вход в Дворцовый парк в Гатчине – по билетам или абонементам. В остальное время вход свободный. Парк открыт с 6:00 до 22:00 (до 31 июля – до 23:00).

Рубрики:  Общество

Стоимость входного билета - 150 рублей, стоимость льготного билета - 70 рублей.

Билеты для входа в Дворцовый парк также дают возможность посетить павильон Венеры и Берёзовый домик.

Жители Гатчины могут оформить абонемент на свободное посещение Дворцового парка до 31 октября (сбор за оформление карты-носителя абонемента - 100 рублей).

Подробнее о льготах и местах оформления абонемента можно прочитать на https://gatchinapalace.ru/park/


Фото Ольги Фирсовой