100-летний юбилей Ленинградской области отметят в Гатчине

Ленинградская область готовится отметить 95-летие. День рождения регион в этом году отпразднует 6 августа в Сосновом Бору - город на один день станет столицей региона, куда съедутся делегации всех районов. Губернатор рассказал, что ждет гостей праздника в этот день. Это и гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», и выставка-ярмарка «Город мастеров», традиционное шествие и презентация делегаций районов Ленинградской области, праздничный концерт «Энергия наших дел».

«Гатчинская правда» предложила губернатору заглянуть на пять лет вперед и поинтересовалась, вправе ли жители столицы региона претендовать на то, что свой вековой юбилей Ленинградская область отпразднует в Гатчине, а также какие проекты станут для гатчинцев подарком к празднику.

Александр Дрозденко заверил, что 100-летний юбилей, как и все последующие крупные юбилеи-десятилетия (110-летие, 120-летие и т.д.) Ленинградская область будет встречать в своей столице. Он перечислил большое количество объектов культуры, которые находятся в реставрации и будут завершены к юбилею. Это музей-усадьба в Рождествено, музей «Дом станционного смотрителя» в Выре, усадьба П.Е. Щербова в Гатчине, Павловский собор.

В настоящее время уже организована процедура по передаче в региональную собственность объекта культурного наследия «Дом Ольдерогге» на улице Красной, 6 - для его приспособления под музейно-выставочные функции, оформляется договор безвозмездного пользования с Музейным агентством региона.

В собственность Ленинградской области переданы расселенные многоквартирные дома по ул. Чкалова, ул. Карла Маркса и ул. Горького, являющихся выявленными объектами культурного наследия, для последующей реставрации и приспособления под здания административного назначения.

Редактор газеты Елена Суралёва предложила присмотреться к дому на ул. Киргетова, 3, который также является объектом культурного наследия, но в настоящее время пустует и разрушается. Деревянный дом находится по соседству со зданием администрации и мог бы вписаться как в правительственный квартал, так и использоваться для размещения музейных экспозиций.

Еще один вопрос касался планов по реконструкции Круглой Риги в Гатчине. Александр Дрозденко отметил, что в 2018 году разработана проектная документация по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия федерального значения Круглая Рига. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы и согласован комитетом по культуре Ленинградской области. Согласно проектным решениям, планируется проведение комплексной реставрации объекта с приспособлением под выставочно-музейные функции. После доработки документации она будет передана на государственную экспертизу, получив положительное заключение которой можно будет приступить к реставрации.