Ленинградцы осваивают новые профессии

В их числе 249 женщин в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 161 неработающая мама дошкольника, 162 человека в возрасте старше 50 лет и предпенсионного возраста, 111 безработных граждан, 28 работников под риском увольнения, 25 человек из числа молодежи до 35 лет.

В первую «десятку» профессий, которые выбирают жители области для обучения в рамках нацпроекта: 1С программист, Data-аналитик, UI-дизайнер, web-программист, кадровый администратор, графический дизайнер, флорист, парикмахер, специалист по работе на маркетплейсах и тестировщик программного обеспечения.

Обучение проводится тремя федеральными операторами – РАНХиГС, Союзом Worldskills и Томским государственным университетом.

Переобучиться в рамках нацпроекта «Демография» могут граждане до 35 лет, мамы дошкольников в возрасте 7 лет, граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста, безработные, зарегистрированные в органах службы занятости, а также сотрудники компаний, находящиеся под риском увольнения. Заявку на обучение направляют через платформу «Работа в России» trudvsem.ru.

За период с 2019 по 2021 год обучение в рамках нацпроекта «Демография» прошли более 10000 жителей Ленинградской области, при этом 50% из них было обучено в 2021 году. Мероприятия показали свою эффективность и востребованность у граждан. Более 85% граждан, прошедших обучение, сохранили свои рабочие места или нашли новую работу.