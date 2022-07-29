Промышленная вентиляция - как выбрать оборудование?

Выбор оборудования

Казалось бы, воздуховод, что может быть проще? Труба, по которой транспортируется воздух, но при проектировании нужно определить сечение воздуховода, форму, материал, покрытие. Если сделать его меньше, системе не хватит воздуха, при большем сечении вентиляция будет шумной. Какие бывают воздуховоды и их особенности можно посмотреть по ссылке https://www.vender-climat.ru/vozdukhovody/vozduhovody-nerzhav-stal/ Если есть агрессивные вещества в воздухе, то требуется специальное покрытие, чтобы система прослужила долго.

В систему при необходимости устанавливают дополнительное оборудование:

- фильтры,

- датчики,

- осушители или увлажнители

- и т. д.

Подбор оборудования лучше доверить профессионалам, т. к. вентиляция влияет на микроклимат в помещении, а это напрямую влияет на самочувствие людей работающих на предприятии и их производительность труда.

Сертификаты безопасности

Не стоит забывать и про нормы, всё оборудование должно соответствовать ГОСТам. СанПиН предъявляет высокие требования, и их необходимо выполнять, должны выполняться нормы по пожарной безопасности, все элементы системы должны иметь сертификаты о безопасности их использования, поэтому необходимо приобретать их только у официальных представителей.

При проектировании обращают внимание на особенности конкретного производства.

Система вентиляции отвечает не только за очистку воздуха, при грамотном проекте её работа влияет и на температуру, и на влажность воздуха. Систему вентиляции можно совместить с системой кондиционирования. Это особенно актуально в помещениях с работающим оборудованием, которое нагревается и выделяет тепло.

Помимо проектирования и монтажа необходимо не забывать и о правилах эксплуатации. Система требует регулярного обслуживания, иначе со временем на стенках воздуховодов осядет грязь и жир, фильтры забьются и эффективность ее упадет. Также необходимо периодически тестировать систему на предмет выявления поломок оборудования на ранней стадии и своевременно устранять.