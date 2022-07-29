Сильнейшие городошники мира собираются в Приозерске

«Принимать Чемпионат мира по городошному спорту очень почетно. Состязание такого уровня — это значимый фактор для развития в регионе спорта высших достижений и массового. Когда мы готовились к чемпионату, то осознали, что история городков тесно связана с Ленинградской областью. Например, знаменитый полководец Александр Суворов, проживая в Новой Ладоге, увлеченно играл в городки. В регионе есть усадьбы, где бытовали эти игры. Отмечу, что чемпионат стал толчком к развитию в регионе игровых видов спорта», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой предстоящему спортивному событию.

VIII Чемпионат мира по городкам примет Центр физической культуры спорта и молодежной политики в Приозерске, который позволяет проводить соревнования сразу в 3 дисциплинах: классическим, европейским и финским-кюккя городкам. За победу будут бороться спортсмены-городошники из шести стран: России, Германии, Белоруссии, Киргизии и Казахстана, еще одна участница из Эстонии выступит под флагом Международной федерации городошного спорта. В состав сборной России по городошному спорту вошли спортсмены в возрасте от 17 до 64 лет.

Торжественная церемония открытия состоится 2 августа. На предстоящем турнире разыграют 6 комплектов медалей. Как отметили в Федерации городошного спорта России, это будет первый Чемпионат, где у спортсменов будет возможность не только побороться за титул чемпиона, но и получить звание заслуженного мастера спорта. Сильнейших спортсменов наградят 7 августа. В программе соревнований предусмотрено проведение игр для всех желающих попробовать себя в этом виде спорта.