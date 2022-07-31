Ленинградцы — на главном параде ВМФ России

Принял парад в честь Дня Военно-Морского Флота сегодня в Санкт-Петербурге Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. В организации торжественного мероприятия помогали областные «Волонтеры Победы» — победители Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград».

В этом году парад приурочен к 350-летию со дня рождения основателя регулярного флота России — Петра Первого. Величественность российского флота и воздушных боевых машин продемонстрировали на воде и в небе над Кронштадтом и Санкт-Петербургом.

«Мы помним о героических подвигах моряков-балтийцев и моряков Ладожской флотилии в годы Великой Отечественной войны. Сегодня их наследники продолжают достойно нести овеянный славой Андреевский стяг. В этот знаменательный день хотел бы адресовать слова большой благодарности ветеранам флота, всем, кто сейчас надежно обеспечивает безопасность страны, мир и покой ее граждан», — отметил в своём поздравлении ленинградцам Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области