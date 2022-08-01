Газопроводы — в частные дома

Благодаря возможности получения субсидии из бюджета региона на догазификацию, в Ленинградской области выросло количество заявок от жителей, а также число заключенных договоров. Если весной количество обращений в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» составляло 100-200 в день, то летом — более 1000.

Увеличились и темпы строительства газораспределительных сетей: они уже проложены более чем к 5 тысячам участков. Правительством региона установлены субсидии на газификацию домовладений. Максимальный размер субсидии на дом составляет 300 тыс. рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тыс. рублей — льготным категориям граждан и 180 тыс. рублей – собственникам газифицируемых домов, которые прожили в них не меньше года.

Как подчеркнули на заседании регионального штаба по газификации, по плану-графику догазификации в Ленинградской области до 2026 года необходимо выполнить проектные работы по 582 распределительным газопроводам в 515 населенных пунктах. 45 объектов уже спроектированы и переданы подрядным организациям для выполнения строительно-монтажных работ. Проектирование и строительство остальных газопроводов распределено на 2023–2026 годы.

Заявки на догазификацию в Ленинградской области можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область», на странице компании ВКонтакте, по электронной почте организации okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.