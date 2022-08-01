Инвестиции в человека

― В этом году юбилей Ленинградской области совпал с другой круглой датой: 10 лет на посту губернатора для Александра Дрозденко. Двойной повод для подведения итогов! Как за это десятилетие изменилась наша область?

― На самом деле ― очень сильно изменилась. Ленинградская область стала регионом, в котором хочется жить. Десять лет назад здесь проживало 1,6 миллиона человек, а сейчас уже 2 миллиона. И, хотя у нас не такая высокая рождаемость, население растет за счёт тех, кто приезжает сюда из других регионов. Я всегда говорю: жить в плохую область никто не поедет. Ведь приезжают не только в Мурино или Кудрово: у нас на 35 тысяч человек за десять лет выросло сельское население. По всей России ― обратный тренд: даже в хороших регионах количество сельских жителей уменьшается, а у нас ― увеличивается. Значит, людям комфортно на селе, там есть работа и условия для жизни.

― Какие успехи были достигнуты в экономике?

Наш валовый продукт вырос почти в три раза. Это темпы, о которых мечтают многие большие страны, включая «азиатских драконов». Это, в частности, выше, чем темпы роста экономики в Китае!

Наглядный пример. В 2012 году дорожный фонд области составлял 7,5 млрд рублей. В этом году мы потратим на развитие дорожной сети более 24 млрд рублей. Две большие разницы. Изменилось качество жизни, за десять лет мы построили более 200 крупных соцобъектов: амбулатории, поликлиники, больницы, школы, детсады, спортивные комплексы, бассейны. Сюда же можно добавить 130 уличных детских площадок и стадионов.

Создано современнейшее сельское хозяйство. Чем славилась Ленобласть раньше? Молоком и картофелем. А сегодня? Только сыров ― 100 видов, третье место в стране по производству форели, свои мясо, яйцо, помидоры и огурцы. Мы производим 42% всех продуктов питания в СЗФО, обеспечиваем и себя, и Санкт-Петербург.

Одно из главных достижений Ленинградской области ― у нас самая низкая безработица в России. Создано много рабочих мест, включая высокотехнологические современные рабочие места.

― А в каких отраслях региону нужно ещё «поднажать»? Какие точки роста можно обозначить?

― К сожалению, не удалось кардинально переломить ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ещё много поселений, где есть проблемы с канализационно-очистными сооружениями, с качеством воды, состоянием жилфонда. Не всё ещё сделано в плане благоустройства территорий. Исправить ситуацию должны такие программы, как «Комфортная городская среда», которую мы активно продвигаем во всех районах области.

Остаются сложности с дорогами. Они у нас очень разные по качеству. Но наши федеральные трассы ― одни из лучших в России. Первое обещание, которое я дал в 2012 году ― выполнить реконструкцию трасс «Скандинавия» и «Кола», строительство «Сортавалы». Мне шутя говорили, что я третий губернатор с такими планами. А сегодня ― это всё реализовано. Пошли крупные инфраструктурные региональные проекты: мосты через Волхов и Свирь, Всеволожская развязка, Гатчинская развязка, расширение Колтушского шоссе. Раньше на такой масштаб мы бы не замахнулись.

Очень важно развивать строительство, включая проблемные объекты. Да, Москве и Петербургу проще работать с обманутыми дольщиками: там застройщики готовы достраивать дома, как только им выделяют в компенсацию где-то участок земли. Это выгодно. Нам сложнее, у нас не такая дорогая земля, другая цена квадратного метра. Но мы точно знаем, что до конца 2023 года эта проблема будет решена.

Перед нами стоит и амбициозная задача закрыть вопрос нехватки детских садов и проблему вторых смен в школах, особенно в зонах новостроек. И здесь мы тоже показываем хорошие темпы. За последние пять лет в одном только Мурино построили 12 школ и 24 детсада. Кстати, в этом году в области появятся ещё 9 школ и 12 садов.

― Значительную часть истории нашего региона составляет советский период. Да, многое из советского наследия было утрачено в девяностые. Но всё-таки: какие успехи были бы невозможны без труда прошлых поколений?

― Во-первых, мы благодарны Советскому Союзу за энергетику. Мы ― энергоизбыточный регион со сбалансированным потреблением, трендом на декарбонизацию, мы движемся к экономике без углеродного следа. Почему? Потому что у нас есть атомная и гидроэнергетика, газовая генерация, а скоро появится и ветровая энергия. И здесь мы строимся на мощном советском фундаменте. Второе ― это инфраструктурная сеть. Сеть дорог в регионе была и остаётся очень развитой, несмотря на то, что она требует постоянных вложений. Ну и, конечно, огромная профессиональная база – это наши училища, подготовка и обучение «синих воротничков». Горжусь, что мы смогли их сохранить.

Я уверен, что эра «белых воротничков», офисных работников ― подходит к концу. Все новые разработанные технологии должны внедряться людьми рабочих специальностей. Они смогут и управлять сложнейшим тепловозом, и обслуживать беспилотный транспорт, настраивать умные дома.

У нас строятся суперсовременные предприятия: аммиачное производство, газохимия, да даже коров сегодня доят роботы! Всю эту технику нужно обслуживать и ремонтировать. С каждым годом будет требоваться всё более и более «прокачанное» среднее образование, и за него станут платить очень хорошие деньги.

― Развитие рабочих специальностей ― важный тренд, а какие ещё прогнозы на будущее региона Вы можете дать?

― Ленинградская область будет регионом с высокотехнологическими инновационными предприятиями. Мы на это «обречены». Во-первых, в городе такое предприятие сложно разместить, особенно в Петербурге со зданиями XIX-XX веков постройки. А в области мы сразу даём инвесторам землю, точки подключения к воде, газу, энергии. Остаётся построить из сэндвич-панелей современнейшие цеха, хорошо остеклённые, с хорошей соляризацией (уровнем освещения – Прим. ред.) и вентиляцией. Завозите современное оборудование, стройтесь ― у вас ещё и деньги на банкет останутся!

Недавний пример. Компания перевела производство к нам из Эстонии и Германии. Разрабатывают суперсовременные вентиляционные системы для опасных производств. Разработчики ― наши, а вот производство было за границей. Только проектная мастерская находилась в Питере. Сейчас они полностью переехали к нам, в Уткину Заводь, потому что у нас ― выгоднее. У них четырехэтажный проектный институт, два огромных ангара, где они эти вентиляторы собирают.

― А какие инновации ждут ленинградцев в повседневной жизни?

― Во-первых, будет продвигаться вперёд образование, сельское хозяйство, промышленность, транспорт. Мы точно придём к беспилотному транспорту, современному коммунальному транспорту.

Конечно, ждём прорыва в экологии. Пока у нас в этом вопросе «каменный век»: полигоны, отсутствие сортировки и переработки. Люди тоже тяжело привыкают: есть районы, где сортировка внедряется со скрипом. Но всё-таки нас неизбежно ждут природоподобные технологии, которые будут идти на единении природы и технологий.

― Возможно ли сохранить такую позитивную повестку в условиях новых санкций?

― Да, возможно ― нужно только исходить из реалий сегодняшнего дня.

Взять хотя бы программу «Чистая вода». В области активно идёт реконструкция очистных и водозаборных сооружений. И всё оборудование здесь уже не зависит от европейских поставок. Проектируем поликлиники и уже ориентируемся на оборудование тех компаний, которые готовы поставить его при любых форс-мажорах. И так надо идти по всем направлениям.

Да, мы видим проблему с «Икеей». Да, была проблема с Тихвинским вагоностроительным заводом, но он уже готовится к возобновлению работ.

В этот период нам нужно ориентироваться на собственные силы, не строить воздушных замков. Конкуренция-то в мире огромная, глобальная экономика уже давно перестала быть западоцентричной.

― Вернёмся к юбилею региона. Что за праздник нас ждёт в этом году, к чему готовиться жителям области?

― Мы сохранили принцип ежегодного проведения Дней Ленинградской области в новом городе. Это прекрасный стимул для развития районных центров на несколько лет вперёд. В этом году празднование пройдёт в Сосновом Бору. Этот город также получил программу комплексного развития: готовится открытие современного детского сада, начато строительство одной из лучших на Северо-Западе ледовых арен, ведётся благоустройство.

Конечно, это будет праздник с патриотическим настроем. Нам важно сплотиться. Важно объединить ленинградцев. Кстати, в этом году не будет лишних трат, того же традиционного губернаторского приёма. Зато мы готовим гастрофестиваль, где можно будет попробовать продукцию из разных районов, узнать больше о наших кафе и ресторанах.

Вообще, юбилейный год уже объединил все районы области. К 95-летию приурочена масса мероприятий, включая и крупные проекты по благоустройству. На эти цели в 2022 году выделено 2.5 млрд рублей (только треть ― федеральные средства). Ну и, конечно, будем подводить в честь юбилея свои итоги, отмечать лучшие районы, выделять самым эффективным муниципалитетам премии и дополнительное финансирование.

― Ещё через пять лет область встретит вековой юбилей. Каких успехов мы должны достигнуть, чтобы получить наивысшую оценку?

― Оценку должны давать сами жители. Что важно для меня? Чтобы к нам не только приезжали люди из других регионов, а чтобы и наши дети, уехавшие учиться по всей стране, возвращались сюда. Чтобы после Москвы и Петербурга им хотелось вернуться в Ленинградскую область. Тогда я скажу, что мы и правда ― крутые.