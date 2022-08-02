День ВМФ на реке Оредеж

Праздник начался с открытия выставки, посвященной контр-адмиралу Николаю Петровичу Чикеру – уроженцу поселка Сиверский. В торжественном поднятии Андреевского и Российского флагов принимали участие Анна Титова, чемпионка соревнований «Олимпийские Надежды» Санкт-Петербурга среди девочек до 17 лет, и Светлана Смирнова, 3-кратный серебренный призер Первенства Санкт-Петербурга среди девочек до 13 лет.

Гостей праздника приветствовали руководители Сиверского поселения Александр Макаров и Дмитрий Румянцев, а также депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ комментировал многократный чемпион СССР и Европы, двукратный победитель английской Королевской регаты Юрий Кузьмич Бачуров. А открыла заплыв пятикратная чемпионка Европы по академической гребле, 13-кратная чемпионка мира среди ветеранов, жительница Петербурга Галина Яновна Вечерковская, которой 97 (!) лет.

Слаженность и командный дух, отличная спортивная подготовка гребцов, вступивших в борьбу на ловкость, скорость и умение держаться на воде – все это вызывало восхищение многочисленных зрителей.

Юные участники соревнований выступали на байдарках, а более опытные приняли участие в водных состязаниях на драконах. Победителей и призеров ждали грамоты, медали и подарки от бассейна и фитнес-клуба «Атлантика».

Праздник закончился традиционным угощением солдатской кашей и крепким чаем под аккорды группы «Ток» - молодых талантливых сиверских ребят.

Андрей Соколов

Фото Валерии Яскович и организаторов соревнований