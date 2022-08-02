Площадка ГТО приглашает!

По словам организаторов, каждому участнику будет вручена грамота участника с результатами тестирования.

При предоставлении документа, удостоверяющего личность (оригинал +копия), медицинской справки с резолюцией врача о том, что нет противопоказаний для выполнения нормативов комплекса ГТО (оригинал + копия), согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего (оригинал, если не предоставляли в текущем году; от 18 лет и старше не требуется), показанные результаты будут загружены в личные кабинеты участников для формирования знака отличия ГТО.

Результаты участников беговых дистанций (в том случае, если длина дистанции соответствует нормативной сетке возрастной категории участника) при предоставлении вышеуказанных документов также будут загружены в ЭБД ГТО.

По возникшим вопросам необходимо обратиться по телефонам 8(81371)38860 или 8-921-649-4401 (в рабочие часы Центра тестирования ГТО).

До встречи 13 августа на стадионе ГИЭФПТ!