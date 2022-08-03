Архитектор Татьяна Штанько из Гатчины отправится на «Тавриду»

Заезд «Шоу-кейс» — специальный формат заезда, ориентированный на организацию и подготовку ключевых мероприятий фестиваля «Таврида.АРТ».

Жительница Гатчины Татьяна Штанько — победитель Всероссийского конкурса «АрхКонцепция-2021», Всероссийского конкурса «Малая архитектурная форма-2022», обладатель Диплома I степени II Всероссийского межвузовского конкурса по макетированию объектов ландшафтной архитектуры, финалист Всероссийского урбанистического хакатона «Города» представит регион в направлении «Архитектурный воркшоп».

Дмитрий Колоницкий из Всеволожского района — победитель конкурса каверов от RedBull SoundClash и кастинга на обучение в Академии Игоря Матвиенко «МАМА» выступит в направлении «Артисты фестиваля».

В направлении «Участники чемпионата ArtMasters» от Ленинградской области заявлена Александра Русакович из Всеволожского района, прошедшая отбор на конкурсе «ArtMasters».

Заезд объединит хореографов, артистов музыкального театра, цирка и музыкантов. В ходе совместной работы участники пройдут путь от концептуальной идеи до ее реализации и разработают проект облагораживания тропы Голицына — пешеходного туристического маршрута в Крыму.