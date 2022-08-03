Гатчинская прокуратура проверила «абрикосовый сок» в Белогорке

Жители Белогорки пожаловались в соцсетях на водопроводную воду, похожую цветом на абрикосовый сок. Представители Гатчинской городской прокуратуры проверили информацию.

Городской прокуратурой в ходе проведения проверки в действиях АО «Коммунальные системы Гатчинского района» выявлены нарушения исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при водоснабжении и водоотведении, которые привели к нарушению прав граждан на получение надлежащего качества коммунальных услуг и, как следствие, возникновению угрозы причинения вреда здоровью и жизни населению, нарушению прав потребителей.

Так, протоколами, утвержденными начальником лаборатории качества воды АО «Коммунальные системы Гатчинского района», определено, что питьевая вода не соответствует нормативам, а именно превышены нормативы цветности, мутности, железа.

По результатам проведенной проверки генеральному директору АО «Коммунальные системы Гатчинского района» внесено представление об устранении нарушений законодательства, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).

Фактическое устранение нарушений находится на контроле Гатчинской городской прокуратуры.