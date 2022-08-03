В международный день арбуза эксперт рассказала, как выбрать безопасный продукт

Во-первых, совершать покупки лучше в проверенных торговых точках или сетевых магазинах, а в случае сомнения в качестве продукции запросить у продавца сертификаты соответствия на продукцию. В крупных магазинах предъявляют серьезные требования к качеству продукции и сопутствующим подтверждающим документам. Также в продовольственных магазинах созданы соответствующие санитарным нормам условия для хранения овощей и фруктов.

Во-вторых, можно использовать даже бытовой инструмент, определяющий уровень нитратов в продукции. Даже не профессиональный прибор сможет обнаружить опасную концентрацию вредных веществ. «При промышленном выращивании плодоовощных культур неизбежно применение удобрений, но бояться этого не стоит. Другое дело, что несоблюдение технологических норм и правил может негативно отразиться на качестве продукта. Поэтому рекомендую использовать нитратомеры для контроля качества», - отметила Юлия Базарнова.

Эксперт отметила, что даже купленный в проверенном месте арбуз лучше промыть теплой проточной водой с использованием мыльного раствора. Не лишним будет использование и щетки для чистки. Однако важно использовать такую щетку только для мытья овощей и фруктов и не применять для чистки других поверхностей. Эти несложные правила позволят в разы снизить риски отравления некачественной продукцией, отметила эксперт.





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