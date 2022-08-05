Я люблю Гатчинский район!

Андрей Бурлаков,

Почетный гражданин Гатчинского района, член Общественной палаты Гатчинского района, краевед:

- Мое любимое место в Гатчинском районе – это, конечно, моя родная Суйда. Там я начинал свой путь и туда все время возвращаюсь. Там был мой первый музей. И почти все мои главные книги и публикации так или иначе связаны с Суйдой. Родина - есть Родина, ее не променяешь, не забудешь. В Гатчинском районе Суйда занимает особое место среди главных памятных мест и интересных исторических «изюминок», в том числе связанных с предками Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому Суйда – это для меня все.

Если проехать по России, конечно, можно увидеть много интересных мест. Но все равно, где бы ты ни был, нужно помнить, что ты - житель Гатчинского района, и держать марку. Я всегда отстаиваю интересы Гатчинского района, вступаю в горячие споры, доказывая, что у нас лучше, интереснее, насыщеннее и богаче культурная жизнь, приглашаю всех познакомиться с нашими достопримечательностями.

У нас особая история. И на нас лежит особая ответственность сохранить исторические места и по-особому их представлять.

Я вижу, как постепенно выстраивается новая истории Гатчинского района. Гатчина – уже столица Ленинградской области. Столичные функции имеют и другие поселения Гатчинского района. Дачная столица, духовная столица, культурная столица, картофельная столица – это все Гатчинский район. И мы должны об этом помнить и гордиться.

Главное пожелание – помнить, что праздники заканчиваются, а наша малая родина, наш край остается. Нужно всегда быть на «боевом посту». Не жить одним днем, а трудиться и оставлять свой добрый след.

К сожалению, уходят люди, которые внесли значительный вклад в процветание своей малой родины. Нужно воспитывать новых патриотов, особую молодежь, чтобы они так же любили свой родной край, как любили ее наши предки, наши земляки, которые всю свою жизнь посвятили Гатчинскому району.

Хочется пожелать добра и мира, чтобы у нас были друзья и союзники, а самое главное – больше любви к своему Отечеству именно здесь, в том месте, где ты живешь.

Александр Русских

мастер спорта, депутат Законодательного собрания Ленинградской области:

- Гатчина – административный центр Гатчинского района, а теперь столица Ленинградской области - всегда была центром притяжения. Мое детство прошло в Орловой Роще. Как человек спортивный, все время был связан с кластером, в котором находится спорткомплекс, спортивные площадки и парк - «пять дорог», железный мостик через речку, куда мы бегали купаться. Замечательные места – лес, воздух и история, которая дает силы каждому гатчинцу. Посмотрите, сколько сейчас людей ходит в эту часть парка, чтобы заниматься спортом, бегать, ездить на велосипедах или просто гулять! Мне очень нравится это место.

Невозможно не любить свою Родину. Мы много путешествовали, выступая на крупных соревнованиях, видели разные страны и как там устроен быт. Но всегда, когда возвращаешься из-за границы, спускаешься с трапа самолета, садишься в машину и приезжаешь домой – чувствуешь себя по-особому комфортно. Это – мой дом! И нет ничего лучше, чем родной город.

Хотелось бы пожелать, чтобы Гатчинский район продолжал развиваться. Тем более, что сегодня есть все возможности, чтобы реализовать задуманное. Со стороны депутатов Законодательного собрания Ленинградской области могут заверить: мы держим на контроле все созидательные проекты, и там, где это возможно, стараемся их поддержать финансово.

Всем жителям Гатчинского района хочется пожелать здоровья. На самом деле, насколько хорошим и процветающим будет наш район, зависит от каждого из нас. Когда вложишь свою душу и свой труд – и наш Гатчинский район станет лучше!

Олег Лякин

капитан первого ранга, председатель регионального отделения Ассоциации Морских собраний России «Гатчинское Морское собрание»:

- Мое любимое место – уютный сквер у памятника первой серийной подводной лодке конструктора Джевецкого, который является точной копией исторической субмарины в натуральную величину. Памятник установлен в Гатчине, потому что подводная лодка испытывалась здесь - в Серебряном озере Гатчинского парка. В памятные даты истории у памятника собираются моряки, ветераны флота, морские кадеты и местные жители.

Мы живем в замечательном зеленом районе. У нас много интересных исторических мест, связанных с А.С. Пушкиным. Нам есть чем гордиться и есть к чему стремиться. К примеру, почистить озера и восстановить городской пляж!

В честь юбилея желаю всем доброго здоровья, семейного счастья, хорошего настроения и успехов на благо развития и процветания славного Гатчинского района!

Роман Алексеенко,

председатель Совета старшеклассников Гатчинской гимназии им. Ушинского, заместитель председателя местного отделения РДШ Гатчинского муниципального района, руководитель волонтерского проекта «Молодежное экскурсионное бюро»:

- Сложно выбрать одно любимое место во всем Гатчинском районе. Наверное, это деревня Борницы в Елизаветинском сельском поселении и её Борницкие карьеры. Это одно из популярнейших мест для отдыха в Ленинградской области. Их главное предназначение - добыча щебня и известняка, который применяли при строительстве, в том числе известного всем Казанского собора, расположенного в Северной столице. Эти карьеры располагаются в Гатчинском районе еще с XVIII века, однако они привлекают туристов не своей богатой промышленной историей, а живописными природными пейзажами, которыми можно любоваться часами. Также Борницкие карьеры являются частой локацией для красивых фотосессий.

Гатчинский район предоставляет большое количество возможностей для саморазвития. Здесь можно узнавать новое не только благодаря разнообразным учреждениям основного и дополнительного образования, но и посредством общения, здесь живут очень образованные, культурные и интеллигентные люди!

Любимому Гатчинскому району в его юбилей хочется пожелать благополучия, достатка, духовного развития, стабильности, а жителям - активной жизненной позиции и мира! Пусть все будут счастливы, здоровы, любимы и полны жизненных сил.

Анатолий Засидкевич,

художник, член Союза художников России, член Общества акварелистов Санкт-Петербурга, автор герба и флага Гатчинского района

- Как художник, могу сказать, что Гатчинский район всегда меня привлекал естественностью ландшафта, в котором гармонично сочетаются лес и вода. Ему присущи пространственность и объемность, видимая линия горизонта, что создает своеобразную перекличку с классическим среднерусским пейзажем. И это мне очень нравится.

Во время работы над гербом Гатчинского района мне пришлось перерыть множество источников, и я убедился, насколько он интересен и с точки зрения своей истории.

Я люблю Сиверскую: прекрасны пейзажи на берегах Оредежа и сама река. Но, пожалуй, самое любимое место — Гатчинский парк, особенно там, где ты чувствуешь, как сливаешься с природой, становясь ее частью...

Сейчас много делается в плане облагораживания и города Гатчины, и Гатчинского района. Но, конечно, хочется видеть нашу землю еще более красивой и чистой. И я считаю, что здесь недостаточно работы коммунальных хозяйственных структур. Я бы пожелал, чтобы жители Гатчинского района и сами заботились о красоте и чистоте мест, в которых они живут. Думаю, важно проводить какую-то воспитательную работу среди населения, потому что многие до сих пор вандально относятся к своей родной земле, и это очень печально.

Марина Ковель,

директор Прибытковской сельской библиотеки

- Не могу сказать, что я люблю Гатчинский район за что-то одно. Эта любовь совсем другая: гатчинская земля для меня — это мой большой дом. Это природа, люди, которые меня окружают, любимая работа, семья...

Конечно, поселок Прибытково и деревня Покровка — они для меня самые родные, красивые и тёплые.

Желаю Гатчинскому району идти своим путём. Беречь природу — оборудовать больше экологических троп, сажать больше деревьев, участвовать в раздельном сборе мусора. Беречь людей и заботиться о них, сохранять историю гатчинской земли.

Денис Ермолин,

руководитель Центра изучения и сохранения русской старины в деревне Лампово (председатель Никольской старообрядческой общины):

- Люблю Гатчинский район за богатую историю и культуру: на этих землях бок о бок живут представители разных народов и культур. Эти люди говорят на разных языках, исповедуют различные религии, тем самым составляя мощный фундамент для развития Гатчинской земли. Этнокультурное разнообразие района – важный ресурс, который необходимо поддерживать.

Мое любимое место на Гатчинской земле – старообрядческая деревня Лампово, в которой сохраняются уникальные памятники деревянного зодчества XIX века. Как говорится, «всяк кулик свое болото хвалит».

Хотел бы пожелать Гатчинскому району процветания и стабильности, мирного неба над головами его жителей, а также новых успехов в деле сохранения богатого историко-культурного наследия этой земли.