«Я остаюсь» - вечер памяти Андрея Краско

Участники и гости увидят фрагменты кинокартин с участием Андрея Ивановича, прозвучит музыка из этих фильмов. Родные, друзья и коллеги поделятся своими воспоминаниями.

В продолжении вечера памяти состоится кинопоказ последнего фильма с участием актёра «Я остаюсь» (реж. Карен Оганесян, 2007 год, MG Media). Начало в 16.00.

Андрей Иванович Краско - один из любимейших российских драматических актеров, умевший сыграть любые роли. Он мог рассмешить, заставить задуматься, почувствовать грусть, испытать гордость. Мгновенно располагал к себе, и каждая его роль, даже маленькая - это прожитая жизнь. Широкой публике наиболее известен по ролям Андрея Краснова в «Агенте национальной безопасности», следователя Шмакова в «Олигархе» и капитана первого ранга Геннадия Янычара в драме «72 метра». Ведущий телепередачи «Кто в доме хозяин?».

Организаторы: Благотворительный Фонд поддержки молодёжи и ветеранов театра и кино имени Краско, Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Парковое агентство», Фонд социальных инициатив «Мирные люди», при поддержке Общественной палаты Ленинградской области и киностудии «Ленфильм».



