В Ленинградской области - спортивные выходные

6 августа в 12.00 на стадионе в поселке Романовка пройдет традиционный муниципальный турнир Всеволожского района по футболу «Памяти друзей» среди мужских команд ветеранов.

Любителей автомобильного спорта в эти выходные ждут в Выборге и Светогорске. В Выборге 5 августа в 19.00 стартует автомобильный заезд на Кубок губернатора Ленинградской области «Выборг 2022». 30 экипажей проедут от Рыночной площади до Светогорска, где финишируют 6 августа.

В самом Светогорске 6 и 7 августа работает Ледовый комплекс для всех желающих не прерывать летом катание на коньках, а на центральный стадионе города в течение двух дней, в субботу и воскресение, открыта «Тропа здоровья» для поклонников скандинавской ходьбы.

7 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мариенбург» в Гатчине жители областной столицы выберут сильнейший микрорайон на полях турнира по мини-футболу в рамках проекта "Дворовый спорт".

В Кингисеппе субботний день пройдет под знаком «Вело 47»: в 12.00 на манеже в парке «Романовка» все желающие примут участие в велополосе препятствий в рамках знакового для региона велосипедного проекта. В это же время на стадионе кингисеппской школы №4 турниром по шахматам отметят День физкультурника, куда приглашают всех, кто владеет навыками этой игры.

Также День физкультурника отпразднуют в Тихвине, Тихвинском районе, Тосно и Сланцах. 6 августа в 10.00 в спорткомплексе на улице Пещерка, дом 1 города Тихвин пройдет турнир по городошному спорту, а в поселке Сарка Тихвинского района в субботу в 12.00 все желающие смогут присоединиться к выполнению нормативов комплекса «ГТО». В спортивном парке города Тосно в воскресение, 7 августа, в 11.00 начнется турнир по стритболу, посвященный работникам физкультуры и спорта в Сланцах 7 августа районный физкультурно-оздоровительный комплекс проводит турнир по мини-футболу среди дворовых команд.

В Никольском Тосненского района спортивно отметят День города: 6 августа в 11:00 в спортивно-дсуговом центре «Надежда» пройдет Физкультурный праздник: жителей и гостей города ждут соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, дартсу, легкой атлетике, шашкам, вису на перекладине, подтягиванию гирь и многому другому.

Жители и гости города Кириши в выходные тоже могут провести время на катке. Городская Ледовая арена зовет всех желающих на массовое катание на коньках 6 августа с 15.00 до 17.30 и 7 августа с 18.00 до 20.30. В поселке Будогощь Киришского района 6 августа с 11.00 пройдет Турнир по мини-футболу среди ветеранов.

В Лодейном Поле в предстоящие выходные будут праздновать День железнодорожника. В честь праздника 6 августа на школьной спортивной площадке на улице Свердлова, дом 2 в 11.00 начнутся соревнования по стрит-баскетболу, а 7 августа здесь же с 15.00 состоится футбольный турнир и веселые старты для малышей.

Сосновый Бор в предстоящую субботу примет главное празднование Дня Ленинградской области. Кроме развлекательных мероприятий в городе пройдут спортивные состязания. Так, волейбольные фанаты смогут посмотреть марафон по баскетболу «Атомная Энергия Спорта» 6 августа в 11.00 на площадке Специализированного универсального баскетбольного стадиона.