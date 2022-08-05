В Ленинградской области продолжается приемная кампания по программе «Профессионалитет»

Приемная кампания «Профессионалитета» продлится до 15 августа. Уже в этом году студентами первого потока по всей стране станут 150 тыс. студентов. Обучающиеся в короткие сроки получат востребованную профессию, релевантный в профессии опыт на производствах, станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.

Подать заявку на обучение по программе «Профессионалитет» в Ленинградской области можно в Кингисеппский образовательно-производственный центр Ленинградской области на базе Кингисеппского колледжа технологии и сервиса готовит выпускников по востребованным специальностям отрасли. Учебное заведение основано 30 июня 1966 года как «Техническое училище № 34». Дважды в течение года проводятся Дни Правовых Знаний. В апреле месяце каждого года в колледже традиционно проводится декада «За здоровый образ жизни». Гармоничное развитие личности учащихся предполагает как нравственное, так и физическое совершенствование. В колледже работает танцевальный кружок, кружок прикладного творчества на базе общежития, спортивные секции. Неоднократно учащиеся колледжа становились победителями и призёрами областных спортивных соревнований по волейболу, футболу, лыжным гонкам, армрестлингу, настольному теннису.

Из наиболее востребованных специальностей, по которым можно пройти обучение: техник по оснащению средствами автоматизации технологических процессов и производств, оператор технологических установок, лаборант химического анализа, пробоотборщик, аппаратчик ведения технологических процессов на производстве основных неорганических веществ и азотных соединений, слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.