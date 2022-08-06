Держаться в седле

Иппотерапия проходит в конном клубе «Золотая подкова» в Гатчинском районе, вблизи деревни Черново. «Делами Ру» тесно сотрудничает с Гатчинским реабилитационным центром «Дарина»: именно специалисты «Дарины» направляют своих подопечных на иппотерапию. Для детей с подтвержденной инвалидностью занятия проводятся бесплатно.

…На ранчо «Золотая подкова» – большой крытый манеж. Лошадь, на которой сидит маленький пациент, ведут в поводу шагом. Рядом – инструктор, который контролирует всадника и дает ему разные упражнения. Со стороны похоже на обычное катание на лошадке: ребенок яв-но получает удовольствие, смеется, что-то говорит. Но разговорчивость, например, вот этому конкретному мальчику не свойственна – мальчик аутист. Повысить градус общения с внешним миром помогла вороно-пегая кобыла Азазель – лошадка-доктор.

- Программа подбирается индивидуально под возможности ребенка, и мы пытаемся раскрыть его потенциал, – объясняет инструктор по иппотерапии Гульнара Виговская. – У детей все взаимосвязано и, если какое-то звено нарушено, оно тянет за собой все остальное. Чем хороша иппотерапия: она способствует развитию тех мозговых структур, которые могли быть повреждены еще во внутриутробном периоде или сразу после рождения, в первый год жизни. Сидение верхом, поддержание равновесия способствует развитию этих звеньев.

Гульнара и Борис Виговские – детские клинические психологи, иппотерапией занимаются более пяти лет. Сами тоже освоили верховую езду – без этого инструктору никак.

- Я пришла в иппотерапию как волонтер, мне было очень интересно посмотреть это направление. Увлеклась и стала инструктором.

- Как вы подбираете лошадь для иппотерапии?

- Мы учитываем характер лошади. Ее шаг. Вот пятнистая Азазель, вполне взрослая – 14 лет. Она полна сил, хорошо выдерживает нагрузку. Самое интересное, что она подстраивается под каждого ребенка. Абсолютно спокойная, даже если что-то зашуршит, побежит, она останется невозмутимой. Аза приспособлена для общения с детьми – дети бывают разные. Она не реагирует, когда ее кусают, треплют за гриву. Бывает всякое. Мы стараемся объяснить ребенку, что лошадь – живое существо, она тоже все чувствует и может испытывать боль, гнев, страх. Постепенно у ребенка появляются понятия, которые он переносит домой – близких нельзя обижать, бить. Родители замечают, что поведение меняется.

- Маленькие дети не боятся садиться верхом?

- У нас есть дежурный конь маленького размера – пони Буся. Ребенка, который опасается, мы сначала знакомим с ним. Потом, когда привыкает, сажаем на большую лошадь.

- Гульнара, в чем «фокус»? Со стороны кажется, что ребенок просто сидит на лошади, и его катают…

- …А в это время он должен держать равновесие, включать внимание. Мы подаем всю работу в виде игры: с детьми ведь легче поиграть, чем заставить. И ребенок, сам того не замечая, узнает много нового в игре. Улучшает навыки. Он делает зарядку, наклоны, ездит задом наперед, иногда даже рысью. Мы стараемся идти навстречу ребенку и сделать его более счастливым. Всегда приятно, когда нет никакого принуждения – ребенок сам бежит на занятия впереди мамы и потом не хочет уходить.

Под каждого ребенка – своя амуниция. Вот у Дани сегодня мягкое седло, а в дальнейшем мы хотим научить его навыкам верховой езды. Сейчас идет ориентировка в пространстве. Приучаем, чтобы он наклонялся ниже. Даня хорошо справляется с программой, потенциал большой – хочется его раскрыть.

- Вы говорите про навыки верховой езды – ребенок с диагнозом будет самостоятельно управлять лошадью? Заниматься конным спортом?

- Мы смотрим по возможностям ребенка. Если ресурсы иппотерапии исчерпаны, мы стараемся передать его нашим коллегам – тренерам по верховой езде. У нас есть мальчик, который после иппотерапии занялся конным спортом и выступил на нашем летнем фестивале: скакал галопом, рысью. За год он вытянулся – все думали, выступает взрослый. А ребенку 13 лет. Интеллектуальные нарушения – это не повод, чтобы отказаться от каких-то достижений. Если правильно подобрать программу, ребенок может очень вырасти в собственных глазах и в глазах окружающих.

…Девятилетний Даня сначала боялся. Ходил рядом, водил лошадь в поводу, гладил. Он должен был сам понять, что это безопасно. Большую роль играет доверие маме: если мама спокойна, ребенок тоже успокаивается. Даниной маме пришлось самой сесть верхом – показать, что это не страшно. Это особенности аутистов – тяжело воспринимать новое. У Дани – атипичный аутизм. Иппотерапия ему полезна. Здесь он концентрируется, становится более собранным. После занятий уходит раздражительность, и на занятиях он разговаривает гораздо больше, чем обычно. Такая разговорчивость появляется, когда есть высокая мотивация. Лошадка Даню мотивирует общаться. Теперь он ездит и в положении сидя, и лежа. Может и поспать на лошади.

- Мы занимаемся уже полтора года, по два раза в неделю, – рассказывает Данина мама. – В «Дарине» нам предложили иппотерапию как одно из средств реабилитации – бесплатно, и, конечно, мы согласились. На платной основе мы бы не потянули – это дорогое удовольствие. Пенсия по инвалидности мизерная, а заниматься надо два раза в неделю, постоянно. Наша задача как родителей – постоянно стимулировать ребенка. Лошадки для него – хорошая мотивация.

Даня учится в школе, но на индивидуальном обучении: один на один с учителем. В Коммунаре, где живет семья, нет специальных классов для таких детей. В этом году Даня первый класс окончил и еще два раза в первый класс пойдет. Читать и писать в свои девять лет он только учится. Реабилитация идет в комплексе: иппотерапия, адаптивный бассейн, жизнь семьи полностью подчинена Дане.

У двухгодовалого Ярослава – детский церебральный паралич. ДЦП. Он не ходит и не сидел самостоятельно – до тех пор, пока не началась иппотерапия. Первые два занятия Ярик ездил вместе с инструктором, родители ходили рядом. Теперь едет самостоятельно. Когда выполняет упражнение на растяжку, ложиться не хочет – ему понравилось сидеть верхом. И стал пробовать садиться дома – и сел. Вот такая у родителей радость…

- Это очень тонкая работа, важно, чтобы родители участвовали, – говорит Гульнара. – Как психологу мне бы хотелось, чтобы в Ленобласти больше развивалась поддержка для родителей, информирование родителей о диагнозах – это очень важная работа. Чтобы они понимали: диагноз – это не точка, надо двигаться. Когда все задействованы, можно социализировать ребенка максимально.

- Какого возраста у вас дети?

- Самому младшему нашему пациенту был год, когда мы начинали. Сейчас ему четыре, и первое его слово было обращено к лошадке: «Но!». Это часто бывает. Дети приходят с нарушениями речи, и потом начинают повторять слова, которые слышат на занятиях. Даже если ребенок не говорит, мы все занятие с ним общаемся. Он чувствует, что эти полчаса посвящены ему. Учит новые слова, приносит их домой, и родители замечают, что ребенок стал более усидчивый. Если раньше он мог играть пять минут, то теперь – полчаса подряд.

Самой старшей нашей девочке – 18 лет. Девочка родилась с диагнозом, она уже лет пять у нас занимается.

Иппотерапия многогранна, взрослым она показана тоже – для снятия стресса, в частности. Мы сажаем на лошадь взрослых людей, проводим с ними дыхательную гимнастику, занимаемся лечебной физкультурой. Потом люди говорят: как будто побывал на сеансе массажа и психолога одновременно.

- Сколько у вас занимающихся?

- Всего сейчас иппотерапией у нас занимаются более 45 детей. По гранту занимаются дети из Гатчинского и Волосовского районов, на платной основе приезжают из Петербурга. Желающих много, но ресурсы ограничены. Лошадь тоже не может весь день шагать, ей надо отдыхать.

- С какими диагнозами к вам приходят?

- Аутизм, синдром Дауна, умственная отсталость, задержка психического развития, различные генетические отклонения, сидром Ретта (генетическое заболевание с речевыми, интеллектуальными и иногда двигательными нарушениями).

Когда ребенок на лошади, работают глубинные структуры: головной, спинной мозг, все мышцы тела, мозжечок, вестибулярный аппарат. Важную роль играют тактильные чувства – тело ощущает тепло лошади. Выстраивается границы поведения. Плюс эмоциональная составляющая: позанимался – угостил лошадку. Угостил нашу собаку. Пошел к кролику, погладил. В хорошую теплую погоду дети могут после занятий просто погулять у нас на территории, посмотреть на животных.

Мы стараемся проводить праздники для детей. В рамках грантовой программы проходит ежегодный фестиваль «Будь на коне» – этот праздник всегда приносит массу положительных эмоций и детям, и родителям.

Екатерина Дзюба