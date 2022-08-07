Гатчинские железнодорожники: «Нам есть, на кого равняться!»

Сегодня, 7 августа, железнодорожники России отмечают профессиональный праздник. День железнодорожника впервые был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи – князя Михаила Хилкова в 1896 году. Это один из старейших профессиональных праздников. Труд работников путевого хозяйства по-прежнему считается одним из самых ответственных, поэтому в Гатчинской дистанции пути трудятся настоящие мастера своего дела. У многих за плечами – годы добросовестного труда с полной отдачей и заслуженные награды.

Как говорит заместитель начальника Гатчинской дистанции пути Алексей Танаев, на дистанции есть настоящие корифеи. Большой непрерывный стаж, отсутствие дисциплинарных взысканий – «взлетов и падений», – обязательные условия для получения высоких регалий. Так, бригадир по текущему содержанию и ремонту дорожного пути и искусственных сооружений Сиверского участка Владимир Викторович Баев поощрен государственной наградой – благодарностью министра транспорта.

- В этом году мы подали ходатайство в дирекцию инфраструктуры на награждение его нагрудным знаком «Почетный железнодорожник», – говорит Алексей Танаев. – Владимир Викторович – уникальный сотрудник. У него огромный стаж, он воспитал несколько поколений железнодорожников, в том числе и меня. Я пришел к нему в бригаду монтером пути, будучи еще студентом третьего курса Петербургского университета путей сообщения. Он очень строгий, требовательный, работает, прежде всего, сам и умеет заставить работать других. Многие руководители – дорожные мастера, начальники участков – его воспитанники. После окончания института я вернулся на участок Баева – уже дорожным мастером. И по-настоящему оценил, как хорошо с ним работать: если за дело берется Владимир Викторович, все будет выполнено идеально. Иногда складывается впечатление, что этот человек может работать с закрытыми глазами – настолько досконально он знает свой участок. И в составе бригады у него – опытные работники.

- Что делает бригадир на участке?

- Бригадир – тот, кто руководит рабочими, монтерами на путях. Каждый день начинается с того, что он получает задачу от дорожного мастера, проводит инструктаж с монтерами пути, делает записи в журналах. Бригадир отвечает за работу бригады, под его руководством выполняются все технологические операции на путях – от простых, таких как закрепление болтов и гаек, до сложных – замены рельсов и элементов стрелочных переводов.

Сиверский участок достаточно протяженный – перегон 15 км, и станция Сиверская – оборотная станция для отстоя электричек. На этой станции находится единственный на всей Гатчинской дистанции так называемый английский перекрестный стрелочный перевод, с которым далеко не каждый умеет работать.

- Что дает знак почетного железнодорожника, помимо почета и уважения?

- При увольнении на пенсию в зависимости от стажа работник РЖД получает единовременное поощрение – до шести среднемесячных заработков. Работникам, награжденным знаком «Почетный железнодорожник», размер данного поощрения увеличивается на 50%. Кроме того, на 20% возрастает размер корпоративной пенсии, раз в год предоставляется право на проезд в вагоне категории «СВ» и многое другое.

Диспетчер дистанции Ольга Владимировна Еремеева – обладательница ведомственной награды – знака «За безупречный труд», у нее 20 лет непрерывного стажа.

- Мы подали ходатайство на вручение ей благодарственного письма министра транспорта РФ, – рассказывает Алексей Танаев. – У нас пять диспетчеров дистанции, они работают посменно, круглосуточно. Все очень грамотные, ответственные, но квалификация Ольги Владимировны – наивысшая.

Диспетчер дистанции – это специалист, который владеет всей оперативной информацией, можно сказать, «мозг» дистанции. Все данные о происходящем на железной дороге в первую очередь поступают к диспетчеру. Она отвечает за допуск бригад к работе, контролирует состав бригады, сопоставляет с нормативом, дает разрешение на работы.

Или – задержались поезда: она сразу видит, у нее есть график движения – такой же, как у поездного диспетчера, только в режиме просмотра. Диспетчер знает все: кто машинист поезда, сколько вагонов, во сколько вышел, когда должен приехать и когда приехал фактически, насколько задержался. Сведения круглосуточно стекаются к диспетчеру, и дальше она решает, что с этой информацией делать: доводить ли ее до начальника или достаточно дать указания дорожному мастеру.

Очень часто решение диспетчер принимает самостоятельно, ведь от оперативных и слаженных действий зависит безопасность движения поездов.

- Светофорные неисправности бывают – когда вместо красного горит зеленый?

- Это называется «ложная свободность», и в практике она обычно не встречается. Ложная свободность – это катастрофа, которая происходит раз в столетие. А красный свет при свободном участке светофор показывать может. Система блокировки так устроена, что при любой малейшей неисправности дается запрещающий сигнал – всем стоять. И в этом случае понять, где система дала сбой, решить, какого монтера или бригаду вызывать, должен диспетчер. Наши диспетчеры знают, где какие работы происходят, и могут вовремя вызвать нужного работника. Он быстро окажется на месте и так же быстро устранит неисправность – так, что это никак не скажется на движении поездов.

Дежурная по переезду станции Сиверской Валентина Ивановна Кукушкина за период своей работы удостоена многих наград. В железнодорожной отрасли она работает 36 лет, в занимаемой должности – 29, и все двадцать девять лет – в Гатчинской дистанции пути, на одном переезде в Сиверской.

Дежурный по переезду обеспечивает безопасные условия пропуска подвижного состава железнодорожного транспорта и автомобилей через железнодорожный переезд. Несмотря на то, что переезд оборудован устройствами автоматики, сигнализации, защитными плитами для предотвращения несанкционированного въезда автотранспорта, бывает форс-мажор…

- Если на переезде застряла машина, дежурная ни в коем случае не должна бежать ее выталкивать, – поясняет Алексей Васильевич. – Есть определенный регламент действий. Прежде всего дежурная должна обеспечить безопасность: включить заградительный сигнал, принять меры к остановке всех поездов и, соответственно, всем приближающимся к переезду машинистам сообщить о происшествии по рации.

Все сигналы на участке железной дороги включает автоматика или дежурный по станции. И есть единственный сигнал, который может включить только дежурный по переезду – это заградительный сигнал. И никто не может его выключить. Это прерогатива наших дежурных.

- А если переезд закрыт – поезда нет, машины стоят, водители нервничают. Дежурная не может принудительно открыть шлагбаум?

- При производстве ремонтных работ вдали от переезда мы не можем давать ложную свободность – это преступление. В правилах технической эксплуатации это записано. Грамотность дежурного по переезду и согласованность действий с дежурным по станции определяют время ожидания на переезде. На железной дороге вся система настроена на безопасность, и водителям следует понимать: лучше постоять у шлагбаума, чем попасть под поезд.

Кроме всего прочего, уборка переезда, удаление растительности, покраска элементов пути, очистка от снега зимой – тоже обязанность дежурного. Уборочная техника убрать снег на самом переезде не может, поэтому дежурный вручную убирает снег и скалывает лед. График работы – круглосуточный, сменами по 12 часов.

…Многолетний опыт и быстрота реакции позволяют дежурному по переезду станции Елизаветино Нине Михайловне Никишовой четко и правильно действовать в любой нештатной ситуации. Общий стаж работы Нины Михайловны почти 40 лет, 28 из них она работает в Гатчинской дистанции пути в должности дежурного по переезду.

В апреле этого года благодаря ее профессиональным действиям удалось избежать крупной аварии с человеческими жертвами. Нина Михайловна неоднократно поощрялась наградами дистанции пути. Награждена знаком РЖД «За безупречный труд на железнодорожном транспорте», и 5 августа, в преддверии Дня железнодорожника, в торжественной обстановке ей была вручена благодарность министра транспорта Российской Федерации.

Гатчинская дистанция охватывает несколько районов Ленинградской области и часть Псковской. Денис Михайлович Терентьев – начальник участка на станции Луга. У него в подчинении около 40 человек, и это один из самых слаженных коллективов дистанции. Денис Михайлович – 19 лет на предприятии, пришел работать сразу после института. За эти годы как наставник воспитал многих дорожных мастеров. Он находится в кадровом резерве – на должность главного инженера и заместителя начальника дистанции пути. В этом году Денис Терентьев награжден почетной грамотой генерального директора ОАО «РЖД». Это одна из главных ведомственных наград.

В июле Октябрьская дирекция инфраструктуры проводила соревнования по профессиональному мастерству среди монтеров пути – WorldSkills. Соревновались на полигоне, специально созданном в Гатчинской дистанции пути в Лужском районе, в Толмачево.

- В соревнованиях участвовали 10 человек – из Петербурга, Карелии, Ростова, – рассказывает Алексей Танаев. – Путейцы выполняли задания, а мы – принимающая сторона – оценивали, как они делают свою работу, насколько высоки их навыки. От Гатчинской дистанции экспертами выступали: главный инженер Михаил Локтионов, начальник участка Алексей Голубев и я. В число компетенций входил ремонт, шлифовка стрелочного перевода, перегонка изолированного стыка и прочее. Наши монтеры участия не принимал и – ради объективности оценки.

Такие же соревнования прошли на всех железных дорогах страны. Победители отправятся на заключительный этап в Екатеринбург – там выберут лучшего монтера пути всей России.

Я поздравляю сотрудников Гатчинской дистанции пути и ветеранов-железнодорожников с профессиональным праздником! Для нашей страны железная дорога – самая главная артерия, перевозящая пассажиров и грузы. Каждый из нас вносит свой вклад в устойчивый и безопасный перевозочный процесс. Хочу всем пожелать здоровья, оптимизма, сил, долгого и успешного труда. Нам есть, на кого равняться!

Беседовала Екатерина Дзюба