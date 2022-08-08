В Ленинградской области стартовала большая аграрная неделя

Готовность области к масштабному аграрному событию обсудили сегодня на аппаратном заседании правительства региона.

Мероприятия чемпионата начались сегодня около поселка имени Свердлова во Всеволожском районе на полях племенного завода «Приневское». Специально для проведения чемпионата по пахоте Минским тракторным заводом выпущено 13 модернизированных тракторов.

Всего на выставке, приуроченной к чемпионату, будет представлено более 200 единиц современной техники, которую аграрии Ленинградской области после закрытия экспозиции смогут приобрести с государственной субсидией — областной бюджет компенсирует до 50% стоимости техники.

С 12 по 14 августа программа чемпионата открыта для зрителей. Она носит название «Аграрная неделя Ленинградской области» и наполнена большой деловой, культурной и ярмарочной программой.

Намечено проведение заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство». Планируется обсудить вопросы технического перевооружения АПК и импортозамещения сельхоз техники и оборудования.

В Ленинградском Сырном фестивале примут участие 100 сыроделов со всей страны, в Ярмарке фермеров — 108 производителей. Они представят мясную, рыбную, молочную продукцию, овощи, ягоды, мед, рассаду, саженцы, напитки.

В сельхозярмарке участвуют предприятия Вологодской, Московской, Новгородской, Псковской и Тверской областей и Республики Беларусь.

В дни работы Аграрной недели Ленинградской области к месту мероприятий от станции метро «Ломоносовская» будут ходить бесплатные автобусы.