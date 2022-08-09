Гатчинские баскетболистки взяли "серебро"
Шестого августа в городе Сосновый Бор состоялся «Открытый ку-бок 30-летия концерна «Росэнергоатом», посвященный 95-летию Ленинградской области.
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В категории «девушки 2007 года рождения» приняла участие ко-манда баскетбольного клуба «АЭРОДРОМ – Гатчина» - Валерия Шля-гер, Анжелика Музика, Светлана Юркевич и Анна Керн.
Уступив лишь в одной игре из пяти, наши девушки заняли второе место.
В мужском турнире по баскетболу 3х3 билась команда из Гатчины - «Команда Будущего». Уступив в 1/2 финала одно очко, гатчинская команда заняла 4 место.
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