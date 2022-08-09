Лодочная станция снова открыта!

Гатчинцы интересовались, почему остановилась расчистка озер в парке: столь активно начатый процесс как-то незаметно застопорился. После чистки речки Теплой, о чем неоднократно рассказывалось в средствах массовой информации, дошла очередь до Белого озера в Дворцовом парке. На озере появилась соответствующая техника. Работы велись в рамках национального проекта «Экология» со всеми предосторожностями, учитывая уникальность и водных объектов, и, собственно, парка. В 2022 году планировалось завершение расчистки гатчинских водоемов. Но даже продолжения этих работ не дождались ни посетители, ни сам музей-заповедник.

Напомним, что водные ресурсы Гатчинского парка – собственность федеральная, администрации ГМЗ «Гатчина» не подведомственная.

Мы обратились за разъяснениями в комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Согласно ответу, полученному редакцией «Гатчинской правды», в марте 2022 года по решению заказчика – Агентства природопользования – государственный контракт на выполнение работ по расчистке реки Теплой, озера Белого и Карпина пруда в одностороннем порядке был расторгнут. Для более эффективного проведения работ совместно с Росводресурсами принято решение о необходимости корректировки в 2022 году существующей проектно-сметной документации и проведения непосредственной расчистки в 2023-2024 годах.

И, поскольку пока очистки Белого озера не ожидается, а реставраторы террасы-пристани уже работают выше уровня воды, и риск для катающихся по озеру сошел на нет, администрация музея-заповедника приняла решение открыть лодочную станцию.

Лодки спущены на воду. Как сообщается на страничке сообщества «Гатчина – город дворцовый» в «ВК», станция работает с 11 до 21 часа. По будням прокат стоит 400 рублей в час, по субботам и воскресеньям – 600 рублей в час. Залог – 2000 рублей.

Екатерина Дзюба

Фото Владимира Павлова