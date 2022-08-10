День физкультурника в Гатчине
Приближается 13 августа, а вместе с ним и ежегодный спортивный праздник День физкультурника. Приглашаем гатчинцев принять участие в соревнованиях и поддержать спортсменов. В этом году районные спортивные соревнования, посвященные Всероссийскому Дню Физкультурника, проводятся в два этапа: 1 этап – с 10 июля по 13 августа 2022 года в коллективах физкультуры, городах и поселках Гатчинского района: 2 этап – 13–14 августа 2022 года.
Программа соревнований
13 августа
9.30 - приезд участников конкурса «Папа, мама и Я – спортивная семья», регистрация участников на стадионе ГИЭФПТ, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5.
10.00 - парад участников спортивных соревнований. Награждение лучших спортсменов, тренеров и работников физической культуры и спорта Гатчинского муниципального района.
Командные виды
11.00 – эстафета семейных команд в рамках конкурса «Папа, мама и Я – спортивная семья». Встречная эстафета, возраст ребенка до 12 лет (стадион ГИЭФПТ).
11.30 – комбинированная эстафета (стадион ГИЭФПТ).
11.00 – волейбол, смешанная команда (ФОК «Арена»).
11.00 – мини – футбол среди мужских команд (стадион ФОК Мариенбург).
11.00 - дартс сектор 20 (ФОК «Арена»).
11.00 – конкурс «Папа, мама и Я – спортивная семья». Возраст ребенка до 12 лет. Призами обеспечивают коллективы физической культуры (стадион ГИЭФПТ.)
11.00 – баскетбол 3х3 среди мужских и женских команд (ФОК «Арена»).
Личные соревнования:
11.00 - выполнение нормативов ВФСК «ГТО» (стадион ГИЭФПТ).
12.00 – легкая атлетика. Отдельная программа (стадион
ГИЭФПТ)
11.00 – соревнования по гиревому спорту, участвуют все желающие (ФОК «Арена»)
11.00 – соревнования по теннису среди мужчин и женщин (корт стадиона «Балтийский»).
11.00 – соревнования по н/теннису среди мужчин и женщин (стадион «Спартак» пр. 25 Октября д.10 вход с улицы Хохлова).
11.00 – соревнования по игре в дартс «Набор очков» среди людей с ограниченными возможностями (ФОК «Арена»).
14 августа
10.00 – турнир по мини-футболу среди детских команд (стадион ФОК «Мариенбург»).
11.00 – соревнования по шахматам адрес (шахматный клуб «Дебют»).
11.00 – соревнования по теннису среди мужчин и женщин (корт стадиона «Балтийский»).
11.00 – соревнования по городошному спорту (пр. 25 Октября д.2, площадка для городошного спорта).
Общее руководство осуществляет комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
До встречи на празднике спорта!