День физкультурника в Гатчине

Программа соревнований

13 августа

9.30 - приезд участников конкурса «Папа, мама и Я – спортивная семья», регистрация участников на стадионе ГИЭФПТ, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5.

10.00 - парад участников спортивных соревнований. Награждение лучших спортсменов, тренеров и работников физической культуры и спорта Гатчинского муниципального района.

Командные виды

11.00 – эстафета семейных команд в рамках конкурса «Папа, мама и Я – спортивная семья». Встречная эстафета, возраст ребенка до 12 лет (стадион ГИЭФПТ).

11.30 – комбинированная эстафета (стадион ГИЭФПТ).

11.00 – волейбол, смешанная команда (ФОК «Арена»).

11.00 – мини – футбол среди мужских команд (стадион ФОК Мариенбург).

11.00 - дартс сектор 20 (ФОК «Арена»).

11.00 – конкурс «Папа, мама и Я – спортивная семья». Возраст ребенка до 12 лет. Призами обеспечивают коллективы физической культуры (стадион ГИЭФПТ.)

11.00 – баскетбол 3х3 среди мужских и женских команд (ФОК «Арена»).

Личные соревнования:

11.00 - выполнение нормативов ВФСК «ГТО» (стадион ГИЭФПТ).

12.00 – легкая атлетика. Отдельная программа (стадион

ГИЭФПТ)

11.00 – соревнования по гиревому спорту, участвуют все желающие (ФОК «Арена»)

11.00 – соревнования по теннису среди мужчин и женщин (корт стадиона «Балтийский»).

11.00 – соревнования по н/теннису среди мужчин и женщин (стадион «Спартак» пр. 25 Октября д.10 вход с улицы Хохлова).

11.00 – соревнования по игре в дартс «Набор очков» среди людей с ограниченными возможностями (ФОК «Арена»).

14 августа

10.00 – турнир по мини-футболу среди детских команд (стадион ФОК «Мариенбург»).

11.00 – соревнования по шахматам адрес (шахматный клуб «Дебют»).

11.00 – соревнования по теннису среди мужчин и женщин (корт стадиона «Балтийский»).

11.00 – соревнования по городошному спорту (пр. 25 Октября д.2, площадка для городошного спорта).

Общее руководство осуществляет комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

До встречи на празднике спорта!