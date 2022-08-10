Счётчики-интеллектуалы: кому, когда и почему?

Кому и на каких условиях ставят интеллектуальные электрические счетчики, рассказал директор Гатчинского РО «РКС-энерго» Дмитрий Егоров:

- В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии в РФ» и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах…», с 1 июля 2020 года установка и эксплуатация индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирном доме осуществляется гарантирующими поставщиками.

Компания «РКС-энерго» – гарантирующий поставщик электроэнергии в Ленинградской области и в рамках исполнения инвестиционной программы устанавливает интеллектуальные приборы учета электрической энергии с дистанционным сбором измерительных данных. Интеллектуальный учет электроэнергии избавляет потребителей от необходимости передавать показания счетчика «вручную»: новые приборы сами передают данные.

- В каких случаях бесплатно устанавливают «умный» счетчик?

- Производится замена только неисправных приборов учета и приборов, у которых истек интервал государственной метрологической поверки. Также интеллектуальный счетчик устанавливают там, где он раньше отсутствовал.

Приборы учета электрической энергии устанавливает бесплатно подрядная организация «Глонасс-Т». Представители гарантирующего поставщика имеют доверенности на право проведения соответствующих работ.

- Что делать, если счетчик перестал работать? Куда обращаться?

- Если вышел из строя электросчетчик или закончился определенный в документах срок его эксплуатации, первое, что нужно сделать, – написать заявление на замену счетчика, указав причину. Можно направить заявку на замену по электронной почте, на сайте РКС в форме обратной связи или обратиться в районное отделение «РКС-энерго», через ГИС ЖКХ.

По этому же пути нужно идти тому, у кого не было электросчетчика, но он наконец-то решил установить прибор учета.

- Каковы будут действия «РКС-энерго»?

- Если счётчик вышел из строя, представитель «РКС-энерго» проведёт проверку и составит акт. Замена должна быть произведена не позднее шести месяцев после обращения. До замены расчет производится по среднему потреблению.

С вступлением в силу Федерального закона № 522, с 1 июля 2020 года коммерческий учет электроэнергии на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации. Гарантирующие поставщики устанавливают счетчики в многоквартирных домах, а сетевые организации – например, ЛОЭСК, – в частных домовладениях.

В случае, если у счетчика истек срок межповерочного интервала, он вышел из строя или вообще отсутствует, гарантирующий поставщик обязан установить или заменить электросчетчик. И все работы проводятся за его счет.

- Можно ли самому за свой счет поставить «умный» счетчик, который передает показания?

- Самостоятельно менять счётчик нельзя. Но если прибор исправен и потребитель хочет установить интеллектуальный счетчик с передачей данных, можно обратиться в «РКС-энерго» для установки на платной основе.

- Дмитрий Сергеевич, где гарантия, что новый – интеллектуальный – счетчик будет передавать показания точно?

- После установки интеллектуального прибора учета вместо старого, индукционного, расход может возрасти. Но причина не в новом счетчике. Просто старый прибор, скорее всего, некорректно вел учет энергии, в большинстве случаев это связано с истекшим межповерочным интервалом и работой счетчика вне класса точности. Новые приборы учета имеют более высокий класс точности и, соответственно, ведут учет электроэнергии с меньшей погрешностью. Однако, если потребление значительно возросло, потребитель может обратиться к гарантирующему поставщику для проведения внеплановой проверки. Срок эксплуатации большинства интеллектуальных приборов учета составляет не менее 30 лет.

- Сколько в Гатчине уже заменено счетчиков?

- В Гатчинском районе в этом году установлено более 360 «умных» приборов учета. Сейчас идёт работа в самой Гатчине, далее будет подключены остальные населенные пункты.

На нашем сайте есть актуальный график замены приборов учета: rks-energo.ru.

На этом же сайте можно открыть личный кабинет клиента и оформить получение квитанций на свою личную электронную почту. На данный момент у гарантирующего поставщика более 67 тысяч потребителей-физических лиц и около 2 тысяч юридических лиц получают ежемесячные квитанции и счета-фактуры в электронном виде.

Екатерина Дзюба