Стадион "Спартак" в Гатчине преображается

Контракт был подписан в мае 2020 года. Окончание планируется в декабре 2022 года. На сегодняшний день на стадионе «Спартак» работает пять единиц техники и 15 различных специалистов.

- На сегодняшний день уже сделано более 50 процентов работ, - сказал Александр Степанов - директор Управления строительством города Гатчины, являющегося заказчиком работ. -Смонтировано покрытие поля. Оно прошло одобрение Российской футбольной ассоциации (РФА): соответствует всем стандартам и на нем можно проводить соревнования высокого класса. Я знаю, что многие ждут окончания работ, чтобы проводить здесь матчи. Также данный проект включает в себя обустройство беговых дорожек для легкоатлетов. С ними тоже уже согласовано покрытие, которое будет соответствовать по размеру и по качеству высоким стандартам для проведения серьезных соревнований. Смонтировано и подтрибунное пространство, вмещающее порядка 700 зрителей. Проведена большая работа по выносу сетей, они мешали досрочной сдаче данного проекта. На стадионе установлены мачты освещения. Еще будет установлено порядка 11 штук, они дадут высокую возможность эксплуатации в ночное время. Предстоит уложить покрытие для легкой атлетики, сделать площадку для прыжков и привести внешний вид в порядок: сделать забор, подсобные помещения и так далее.

Как отметил Александр Степанов, стадион «Спартак» должен быть сдан в срок.