В Ленинградской области в два раза сократилось количество поддельных пятитысячных банкнот

Во втором квартале обнаружено 36 подделок номиналом 5000 рублей, это вдвое меньше, чем в апреле – июне 2021 года. При этом доля таких купюр в общем объеме фальшивок осталась подавляющей и составила 62%. Остальные 38% приходятся на купюры номиналом 1000 и 2000 рублей.

«В числе причин значительного сокращения фальшивых пятитысячных банкнот в налично-денежном обращении региона стоит назвать повышенное внимание жителей и сотрудников торгово-сервисных предприятий к таким купюрам при расчетах. Чем выше номинал банкноты, тем тщательнее ее изучают, банкноты меньшего номинала реже проверяют на подлинность. Всегда проверяйте не менее трех признаков подлинности – рассмотрите деньги на просвет и изменяя угол зрения, исследуйте на ощупь, особенно в небольших торговых точках, на рынках и при получении наличных денег от частных продавцов. Подозрительные банкноты лучше всего сдать на бесплатную экспертизу в банк», – советует управляющий Отделением Банка России по Ленинградской области Сергей Григорьев.

Все признаки подлинности банкнот можно найти на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Пресс-служба Отделения Банка России по Ленобласти