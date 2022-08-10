Волонтёрские среды в ПНИ: «Мы приходим дружить»

Волонтерские среды уже считаются давней традицией, обозначившей тесные дружеские связи между благотворительным фондом «Благо Дари» и Гатчинским ПНИ. Волонтеры фонда приходят в ПНИ, начиная с лета 2019 года. Концерты, мастер-классы, совместные игры, спортивные соревнования и прогулки в парке, литературные чтения, которые проводят добровольцы для проживающих интерната, помогают преодолевать людям с ограниченными возможностями социальную изоляцию. Фонд собирает и передает в ПНИ материалы для творчества и рукоделия, книги, настольные игры. Рукодельницы благотворительного проекта «Гатчинская Хурма» вяжут и передают в интернат теплые вещи.

Рок-премьера в ПНИ

Особенной любовью проживающих в ПНИ пользуются концерты, которые периодически устраивают для них волонтеры. Иногда к добровольцам присоединяются и сами обитатели интерната, владеющие игрой на музыкальных инструментах.

Последняя музыкальная среда стала особенной для обеих сторон. Во-первых, на этот раз волонтеры нанесли визит в мужское закрытое отделение милосердия — одно из тех, которые считаются в ПНИ самыми «тяжелыми». Такие встречи случаются нечасто и для волонтеров имеют особый смысл - в силу особенного состояния и степени изолированности проживающих здесь людей. Во-вторых, в этот день здесь по сути состоялась премьера нового музыкального репертуара, который подготовила Ольга Гусева

- Как правило, прежде я исполняла в интернате классические композиции, простые и мелодичные, - говорит Ольга. - Но проживающие просили сыграть что-то из русского рока, и я стала искать ноты таких аранжировок. Целых четыре таких сборника собственных аранжировок композиций известных рок-исполнителей мне подарила замечательный музыкант Мария Саприна. Я подготовилась, порепетировала, так что сегодня — премьера новых композиций!

К слушателям-мужчинам присоединились и некоторые обитательницы соседнего женского корпуса, тоже закрытого. И волонтеры этому очень порадовались, потому что в женском отделении нет инструмента, и мужчинам обычно «достаётся» больше музыки.

И вот в небольшом холле мужского корпуса зазвучали первые аккорды. Первым Ольга сыграла трогательный и лиричный «Городок», за которым последовали хиты таких отечественных исполнителей, как «Любэ», «Наутилус Помпилиус», «ДДТ», Кипелов, Чиж. Музыкальный час пролетел незаметно. Когда музыка затихла, и Ольга встала из-за пианино, к ней потянулись проживающие — поблагодарить, а кое-кто — и обнять.

«Учимся распахивать объятия...»

А чуть позже, уже после концерта, за чаепитием, которое устроила для гостей интерната культорганизатор ПНИ Екатерина Трофимова, у нас с волонтерами состоялся очень интересный разговор.

- Хоть я и сидела спиной к зрителям, точно знаю: им понравилась моя живая музыка, - уверена Ольга. - Пусть с «ковыряниями» (репетировать конечно нужно больше!), но зато с душой, потому что я сама очень люблю все эти композиции и эти аранжировки. Особенно «Дождь» ДДТ - это с детства одна из моих любимейших песен. А здесь так бережно сохранена партия флейты, от которой у меня всегда выступают на глазах слёзы… Конечно же, мы придём сюда ещё и ещё. И в моих запасах, благодаря Марии, ещё немало прекрасного.

Конечно же, мы не могли обойти и один из самых главных вопросов: почему волонтеры снова и снова приходят сюда, к этим бедным, больным, некрасивым, несчастным людям? К тем, кто, возможно, даже не запомнит эту встречу, пребывая в своем собственном, совершенно непонятном нам мире...

- На одной из конференций для волонтеров в ПНИ кто-то сказал: наша главная задача — приходить и давать этим людям ощущение, что их видят и слышат, - говорит Ольга Гусева. - Совершенно с этим согласна — это, наверное, самое главное, для чего мы сюда ходим... Мы дарим людям, живущим здесь, радость, пусть даже мимолетную, кем-то быстро забываемую - радость взаимного внимания, узнавания, интереса и общения. И мы учимся у людей, живущих здесь, распахивать объятия, быть открытыми и дружелюбными, принимать других — целиком, со всеми особенностями. Мы идем сюда с открытыми душами и встречаем здесь такие же открытые души... На том и стоим.

- Эти люди считаются в социальном смысле «ненужными» в обществе. А мы приходим сюда и говорим: «Нет, нужны!» - объясняет руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов. - Может быть, они даже сами не понимают, важно это или нет. А нам — важно! И это нужно нам самим. Конечно же, от одних таких встреч какой-то моментальный социальный эффект не может взять и произойти сам по себе. И общество от этого, наверное, не станет лучше. Может быть, у этих людей и в памяти этот концерт не останется. Но мы видим, что людям просто приятно от того, что мы к ним пришли. Наверняка у них останутся какие-то впечатления, как-то изменится настроение. Тем более, что музыка в принципе сама по себе терапевтична... Мы ведь видим реакцию наших подопечных. Когда во время концерта я смотрю на них, я вижу: как только начинает звучать музыка, у человека меняются глаза. Может быть, начинают пробуждаться какие-то чувства или воспоминания. И это важно.

Минуты радости

Любой психоневрологический интернат — место тяжелое и горькое: не зря ведь такие учреждения исстари называли «домами скорби». Но у волонтеров фонда «Благо Дари» есть свой способ справляться с горькими мыслями. И это очень мудрый способ.

- Приходя в такие места и думая о проживающих здесь людях, нельзя концентрироваться на одном лишь их страдании, мучаясь тем, что мы не можем что-то изменить, - размышляет Олег Богданов. - Важно концентрироваться на том, что в наших силах, иначе мы никогда не научимся менять то, что можно изменить... Речь ведь не идет о каком-то героизме или супер-поступке. Мы ведь не как спонсоры сюда приходим — мы приходим дружить. Это наши намерения, выраженные в действиях. Мы можем принести сюда хотя бы час, хотя бы пятнадцать минут радости, и будем это делать снова и снова...

Как считают волонтеры фонда, никто не должен быть одинок. В силах каждого из нас помочь обитателям Гатчинского ПНИ чувствовать себя нужными. Если вы считаете, что у вас есть такие силы, вы можете присоединиться к этому или другим социальным проектам благотворительного фонда «Благо Дари».

Будущим добровольцам предлагается провести собеседование в приемные часы фонда. Договориться о встрече можно по телефонам: 8(903)0995454, 8(963)319 1626.

Юлия Лысанюк