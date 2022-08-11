На 218 АРЗ успешно потушили условный пожар

На территории предприятия отрабатывались практические действия по тушению условного пожара с привлечением звеньев газодымозащитной службы и специальной пожарной техники, а также спасение пострадавших при сильном задымлении.

По сценарию учений, на сигнал о возгорании в одном из производственных цехов первым отреагировало управление гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности 218 АРЗ. Через 5 минут на место прибыли силы и средства пожарного гарнизона города Гатчина. Также в учениях была задействована медицинская служба предприятия с использованием кареты скорой помощи. В ходе спасательной операции производилась эвакуация троих пострадавших с первого и второго этажей горящего здания. На месте развернули оперативный штаб пожаротушения. Задачи, поставленные в ходе учений, выполнены в полном объеме, а условный пожар успешно ликвидирован.

«Отличное выполнение задач по обеспечению пожарной безопасности предприятия – это еще одно подтверждение эффективности работы в данном направлении. В ходе учений мы отрабатывали методы эвакуации людей, слаженность действий при тушении пожара, проведение аварийно-спасательных работ в производственном здании. Все действия выполнены на высоком уровне», – сказал начальник управления ГО, ЧС и пожарной безопасности АО «218 АРЗ» Тимур Константинов.

Всего в учениях было задействовано 32 человека личного состава и 6 единиц пожарной и специальной автотехники.

Софья Лобанова