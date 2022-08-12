Помогать будем!

Руководители района обсудили перспективы развития негосударственных социальных учреждений и наметили возможные варианты помощи как со стороны местной власти, так и посредством участия в различных конкурсах на предоставление грантов.

Со своей стороны негосударственные учреждения предложили интересные варианты сотрудничества в области социальной политики – например, временное размещение детей и подростков из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

- В Гатчинском районе, одном из немногих в Ленобласти, активно представлены и государственная система оказания социальной помощи, и негосударственная, - подчеркнула Людмила Нещадим. - Таицкое поселение – одно из тех, где работают негосударственные социальные учреждения с богатейшей историей. Сегодня в Гатчинском районе есть хорошо функционирующая система помощи людям, которые в ней нуждаются. Если вдруг человек оказывается в такой ситуации, что его нужно куда-то разместить, у нас в районе есть все условия. Сложнее с детьми: ресурсы государственных учреждений сегодня весьма ограничены с точки зрения площадей. И мы сегодня обсуждали вопрос о возможности взаимодействия между государственной и негосударственной системами.

Дом для тех, кто нуждается в поддержке

Таицкий социальный центр построен в 1991 году с помощью министерства труда и социальной защиты Финляндии. Изначально он предназначался для проживания инвалидов, пожилых людей, ветеранов войны и одиноких престарелых людей. Работа велась под руководством Гатчинского общества «Инкерин Лиитто». В 2006 году общество передало собственность Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Частное учреждение «Таицкий центр социально-диаконического обслуживания» продолжает работу по обслуживанию престарелых граждан по настоящее время.

Так как дома требовали капитального ремонта, с помощью норвежского благотворительного фонда «Помощь России», который возглавляет Стейнар Харила, было построено новое здание на 36 мест. В пансионате двухместные и одноместные комнаты, в каждой из которых имеются туалет и душ; организовано сбалансированное 4-разовое питание и профессиональный уход, круглосуточно оказывается психологическая помощь. По отзывам гатчинцев, это «хороший дом для пожилых и людей с ограниченными возможностями, в новом корпусе светло, чисто и домашняя обстановка, проводятся культурные мероприятия».

В старом здании центра, 1991 года постройки, проведен капремонт. Этот дом предназначен для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе посещения центра руководители администраций поселения лично убедились, что для комфортного проживания и досуга детей здесь созданы все условия и имеется необходимое современное оборудование.

«Весеннее солнце» вне политики

Благотворительный фонд «Весеннее солнце» в пос. Тайцы открылся в 2010 году. Одним из учредителей фонда также является норвежец Стейнар Харила. В 3-летнем возрасте Стейнар пережил чудесное спасение бойцами советской армии из горнодобывающей шахты, где пряталось мирное население и которую планировали взорвать при отступлении фашистские войска, оккупировавшие территорию Норвегии во время Второй мировой войны. Стейнар обещал себе когда-нибудь отблагодарить русских за спасение своей семьи и своих соотечественников.

В течение 30 лет Стейнар оказывает благотворительную помощь различным организациям Ленинградской области (учреждениям УФСИН, домам престарелых, детским больницам) и простым людям. Сначала он делал это как частное лицо, затем - в качестве учредителя и председателя норвежского благотворительного фонда «Помощь России».

На территории, принадлежащей благотворительному фонду «Весеннее солнце», построены шесть домов - пять 4-квартирных и один 3-квартирный, в которых проживают семьи с приемными детьми, многодетные семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, беженцы, а также расположены здания мастерской для строительных и ремонтных работ и клуба, где проводятся собрания жителей, праздники, детские и семейные досуговые, развлекательные мероприятия, мастер-классы, кружки.

Сейчас в детском городке «Весеннее солнце» проживает 23 семьи - это 106 жителей, в том числе 53 ребенка.

Осенью 2021 года начато строительство Библейско-сельскохозяйственного учебного центра для детей-сирот. Учебный центр включает в себя не только классы, но и комнаты для проживания, которые будут предоставлены студентам на время учебы. Практические занятия будут проводиться на территории КФХ «Солнышко», также являющимся одним из проектов норвежского благотворительного фонда «Помощь России».

Все строительные работы, а также поддержка уже существующих проектов осуществляется «Помощью России» на пожертвования простых норвежских граждан, искренне желающих помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Как отметила руководитель учреждения Виктория Александрова, эту помощь они намерены оказывать и впредь: «Весеннее солнце» вне политики.

Новые проекты

Подводя итоги посещения социальных объектов, Людмила Нещадим пожелала Таицкому поселению реализации всех планов. А их много - и по улучшению дорожно-транспортной сети, и по благоустройству, и по реновации важных для Гатчинского района объектов. В этом году завершается реновация Таицкого бизнес-инкубатора, который создавался в начале 2000-х годов. В 2023 году в Тайцах планируется долгожданное открытие нового здания детской музыкальной школы. Сейчас работы на стройке идут полным ходом.

Татьяна Можаева