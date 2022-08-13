ГТО: не спорт, а физкультура

Центр тестирования ГТО работает в Гатчине с 1 сентября 2016 года и находится на проспекте 25 Октября, д. 8, слева от входа на стадион «Спартак». Руководитель центра – мастер спорта по конькобежному спорту, чемпион мира 2018 года среди ветеранов спорта Александра Валерьевна Валуева, администратор – Гульнара Назхатовна Александрова. Собственно, вдвоем они обеспечивают реализацию комплекса ГТО во всем Гатчинском районе. В 2019 году Гатчинский центр тестирования занял первое место в Ленинградской области.

Как говорит Александра Валерьевна, любой гражданин РФ в любой точке нашей страны может найти ближайший центр тестирования ГТО и прийти на консультацию, уточнить, по какому календарному плану проходит прием нормативов, выбрать удобное для себя время и место, записаться и с пакетом документов прийти выполнять.

- Что включает пакет документов?

- Копию и оригинал паспорта или свидетельство о рождении – для детей, медицинскую справку о том, что нет противопоказаний к выполнению норм комплекса ГТО. Для несовершеннолетних – согласие от родителей на обработку персональных данных. Медицинскую справку выдает терапевт или педиатр. Если терапевту что-то не нравится, он направляет на дообследование к спортивному врачу или к врачам узких специализаций.

У нас есть нормативные документы, в том числе приказ Минздрава, где оговорено, какую группу здоровья мы можем допускать к выполнению, какую надо дообследовать. И есть отдельные нормативы для граждан с ограничениями по здоровью и инвалидов. Среди инвалидов есть четыре назальные группы: с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и зрения. Для каждой группы – своя нормативная сетка с определенными критериями. Необходимо предоставить документ, подтверждающий ограничения, чтобы мы понимали, к какому нормативу отнести гражданина, и какой инвентарь понадобится для приёма нормативов у этой категории.

- Какие есть возрастные ограничения?

- Здоровые имеют право выполнять нормативы с шести лет – и до бесконечности. Верхней границы нет. Если врач разрешает, мы не можем не допустить. Самому старшему нашему обладателю золотого знака ГТО – 82 года.

- Насколько сложно сдать нормы ГТО? Надо ли специально тренироваться?

- Комплекс ГТО – это не спорт, это физкультура. Практически все нормативы, которые включены в сетку ГТО, это школьная программа уроков физкультуры. Если бы везде была одинаково правильная подготовка, ГТО сдавали бы все. Но, прежде чем принимать нормативы, мы проводим для участников консультацию по технике выполнения того или иного вида и предлагаем попробовать. Когда мы приезжаем в детский сад, прежде чем что-то принимать, мы всегда рассказываем и показываем детям, как правильно.

Сейчас много спортивных людей. Многие занимаются фитнесом, бегают. Однако настоящим спортсменам, у которых есть специализация, сложнее. Например, футболисты натренированы бежать на короткие дистанции, рывком, и они совершенно не гибкие. Гимнасты – наоборот, гибкие, могут подтягиваться и отжиматься, но длинные дистанции бежать им сложно.

- Сколько дается попыток?

- Раньше давалось три попытки по каждому виду – до достижения золотого знака. Сегодня если человек выполнил испытание на серебро или бронзу, больше у него попыток нет – до следующего календарного года. Только если вообще ни на какой знак не сдал, через 45 дней можно попробовать еще раз.

В принципе, в каждой возрастной ступени вы можете достигнуть наивысшего знака отличия. 1 января программа обнуляет ваши результаты, так что, теоретически, каждый год можно ходить выполнять. Но если вы в своей возрастной категории золото получили, то потом остается только ждать следующей возрастной категории. Но можно участвовать в наших фестивалях, чтобы завоевать призовое место – без занесения результатов.

Для того, чтобы претендовать на знак отличия ГТО, надо выполнить указанное количество нормативов. Например, в шестой ступени комплекса ГТО на золотой знак необходимо пройти минимум девять испытаний. Если восемь из них выполнены на «золото», а девятое – на «бронзу», участник получит бронзовый знак отличия. Программа считает по наименьшему результату.

- Какие виды включены в ГТО?

- В каждой нормативной сетке есть два раздела: обязательные виды испытаний, без которых не сформируется знак отличия, и по выбору. Если взять самую сильную возрастную категорию: 5 ступень – 16-17 лет и 6 ступень – 18-29 лет, у них четыре обязательных вида: бег на короткую дистанцию, на длинную – 3 км у юношей и 2 км у девушек, наклоны – упражнение на гибкость и отжимания либо подтягивания – на выбор.

Да, для некоторых видов есть альтернатива. Например, бег на короткую дистанцию – 30, 60 и 100 метров. Из этих трех дистанций программа при формировании знака выберет лучший результат.

Альтернативы наклону нет ни в одной категории. Это довольно сложное упражнение. Нужно встать на гимнастическую скамью и с прямыми ногами нагнуться, опустив руки ниже уровня скамьи. Чем ниже наклонился, тем лучше результат.

К этим обязательным четырем видам надо сдать еще пять по выбору. Как правило, это прыжок в длину с места, поднимание туловища лежа на спине – упражнение на пресс, плавание, челночный бег. Есть еще кросс по пересеченной местности – для бесснежных районов, либо лыжи. Мы принимаем эти нормативы в Орловой роще, на «вертолетной площадке». Там же выполняется метание. Лыжники разных возрастных категорий бегут разную дистанцию: 1, 3, 5 км.

Самым младшим участникам – 6-8 лет и самым старшим – 70+ разрешено смешанное передвижение во время кросса: они могут пробежаться и пройтись. И у старшей возрастной категории есть еще скандинавская ходьба.

У детей и подростков 2, 3, 4 ступени – от 9 до 15 лет – метание мяча. От 5 до 8 ступени – метание снаряда: у женщин – 500 г, у мужчин – 700, после 40 лет метание уже не выполняют. Также с возрастом «уходят» из сетки прыжки в длину. Раньше была стрельба из пневматической винтовки, но это небезопасно, и два года назад мы приобрели мобильный электронный тир.

- Какие дисциплины по выбору наиболее популярны?

- Всё пользуется спросом: прыжок в длину с места, челнок, кросс по пересеченной местности, плавание, стрельба, метание.

Нормативная сетка каждые четыре года обновляется. В 2018 году что-то стало сложнее, что-то легче. Убрали дисциплины без результата, где требовалось только достать, преодолеть, пройти. В 2023-м опять может что-то измениться.

- И каковы результаты в Гатчине?

- Результаты хорошие. У нас очень много значкистов. В прошлом году число обладателей знаков ГТО выросло в шесть раз. Участники добавляются постоянно. Мы планируем начать единую работу со школами, чтобы выполнение норм ГТО проходило на постоянной основе. Гатчинский район должен показывать хороший результат.

По числу участников мы на втором месте после Всеволожска. По итогам второго квартала во Всеволожске – 1630 приступивших к выполнению. У нас – 1410 (третья цифра в Ленобласти – 688). Однако во Всеволожском районе и численность населения больше, и в центре тестирования ГТО у них восемь сотрудников, включая судей, и микроавтобус, на котором они разъезжают по всему району с оборудованием и принимают нормативы. У нас такого изобилия пока нет.

А на 1 июля у нас наблюдается прирост – 16 тысяч зарегистрированных в программе.

- Что это за программа и как в ней зарегистрироваться?

- Это автоматизированная система ГТО, единая на всю страну. Федеральный оператор находится в Казани, региональный – в Санкт-Петербурге. Чтобы приступить к выполнению норм ГТО, надо зарегистрироваться в электронной базе данных: там сформируется личный кабинет, куда будут грузиться данные.

Регистрация происходит элементарно – на сайте ГТО. Отвечая на вопросы анкеты, надо вносить сведения точно так же, как в документах – без ошибок. От этого зависит, как будет оформлено удостоверение. Например, если вы выпускник, и знак ГТО требуется для поступления, а вы указали при регистрации в своей фамилии вместо «ё» букву «е», удостоверение будет недействительно.

Взрослые часто не контролируют детей, и дети пишут, что хотят. Так у нас появляются мифические инвалиды, лица с низким ростом. Либо родители сами невнимательно заполняют анкету и вписывают туда имя-фамилию ребенка, а дату рождения – свою. Личный кабинет должен быть оформлен только на участника, чтобы загрузить результаты. Поэтому мы сверяем данные каждого личного кабинета с документами, которые нам представляют.

- Где принимают нормы ГТО в Гатчине?

- К сожалению, у нас нет своей стационарной площадки. Мы очень зависим от спортивных объектов, а там занимаются секции спортшкол и платные группы. Мы пытаемся попасть в свободное время, но это не всегда удобно для работающих граждан.

Мы благодарим Гатчинский городской спортивно-досуговый центр за предоставление спортивных объектов для проведения мероприятий. Спасибо ГИЭФПТ, который предоставляет нам свой стадион. В июне мы принимали нормативы в бассейне «Волна», и есть договоренность на будущее. Большую помощь оказывает председатель гатчинского спорткомитета Сергей Пименов, а также посол ГТО в Ленинградской области, депутат областного парламента Александр Русских. Вот ждем, что откроют стадион «Спартак», – было бы логично принимать нормативы там.

- А судьи кто?

- Это очень сложный вопрос. Штатных судей у нас нет. По срочному договору тоже нет. Спасибо тренерам спортшкол, которые соглашаются на судейство: это гимнасты, пловцы, студенты педколледжа очень помогают и, конечно, спорткомитет.

- Где можно посмотреть расписание сдачи норм ГТО в Гатчине?

- У центра тестирования есть группа в «ВК», где выкладывается план текущей работы на предстоящие два месяца. В этом плане все расписано: где, когда какие виды принимаются, и что для этого нужно.

Если вы решили выполнить нормы ГТО, начать нужно с осмотра врача. Если со здоровьем все в порядке, можно прийти на праздник ГТО и попробовать себя в тестовом режиме.

День физкультурника в Гатчине пройдет на площадке ГИЭФПТ, с 11 до 14 часов. В рамках этого мероприятия мы будем проводить и консультативную работу, и принимать нормативы. Участники получат памятную грамоту с результатами. У нас есть «постоянные клиенты», родители с детьми, которые приходят на фестивали ГТО каждый год, и год от года у них результаты улучшаются.

- Александра Валерьевна, зачем вообще сдавать ГТО?

- Здоровый образ жизни никто не отменял. ГТО – это физкультура, которая помогает поддерживать не только хорошую физическую форму, но и моральную. Чувствуете спад настроения – пойдите на пробежку, прогуляйтесь быстрым шагом. Вы вернетесь уставшим, но это будет приятная усталость.

При поступлении в вуз золотой знак ГТО дает преимущество при прочих равных. Очень многие ребята этим пользуются, и ГТО играет свою роль, когда каждый балл на счету. Правда, мы не устаем объяснять абитуриентам, что не надо приходить сдавать в последний момент. Приходите в текущем году, в первом квартале, заранее, чтобы к июлю у вас уже был знак и удостоверение на руках.

Знак отличия – не значок! – ГТО формируется только при условии выполнения определенного количества нормативов своей возрастной категории. Это государственная награда, к которой выдается личное удостоверение с индивидуальным номером. Приказ о награждении знаками ГТО подписывается министром спорта РФ, и на основании приказа начинают отливать знаки. Поэтому их приходится ждать – страна большая…

Екатерина Дзюба