Физкульт-ура! Ура! Ура!

Праздник начался с парада физкультурников. Торжественным маршем, блистая наградами, по стадиону прошли уважаемые ветераны спорта, спортсмены и физкультурники всех возрастов.

- Гатчинский район, несомненно, является спортивным лидером среди всех районов Ленинградской области, хотя конкуренция очень высокая, - отметил в приветственном слове заместитель председателя правительства Ленобласти Владимир Цой и, говоря о необходимости продолжать улучшать спортивную инфраструктуру, привел в пример стадион Государственного института экономики, финансов, права и технологий.

- Самое главное, чтобы все спортивные объекты использовались и сохранялись. Стадион ГИЭФПТ, который сегодня принимает праздник спорта, был открыт пять лет назад, а по-прежнему и в хорошем состоянии, и востребован. Надеюсь, что после реконструкции стадион «Спартак» тоже будет всегда заполнен. Это очень важно, чтобы большое количество людей, ветераны, молодежь занимались спортом не от случая к случаю, а планомерно и действительно являлись настоящими физкультурниками, - сказал Владимир Цой.

Участников парада тепло приветствовали ректор ГИЭФПТ Александр Туфанов, депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Людмила Нещадим отметила, что Всероссийский День физкультурника объединяет всех, для кого спорт и здоровый образ жизни – это норма жизни и очень подробно рассказала, как изменится ландшафт Гатчинского района с точки зрения строительства новых спортивных объектов.

- Год 95-летия Ленинградской области и Гатчинского района станет знаковым с точки зрения развития спортивной инфраструктуры, - отметила Людмила Николаевна. - В июне открылся бассейн в микрорайоне Аэродром. До конца года будет сдан новый ФОК для гимнастов и обновленный стадион «Спартак». В Пудостьском поселении готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В Гатчинском районе появляется много спортивных площадок, где есть возможность жителям любого возраста найти занятие по душе и по состоянию здоровья.

Также Людмила Николаевна отметила, что спортивная инфраструктура Гатчинского района требует дальнейшего развития. Администрация района подготовила проект строительства ледовой арены в Гатчине. Он ждет реализации и финансирования.

- Мы готовы предусмотреть средства в бюджете Гатчинского района и города Гатчины. Но проект финансово емкий, без помощи губернатора и депутатов Законодательного собрания Ленобласти его решить очень сложно, - сказала Людмила Нещадим и выступила с предложением записать видеообращение к губернатору о необходимости ледовой арены.

Спортивная общественность поддержала главу администрации района, а Владимир Цой подтвердил, что вопрос о строительстве прорабатывается.

Церемония награждения лучших тренеров, спортсменов, активистов-общественников и ветеранов спорта длилась около часа – так много в Гатчинском районе людей, которые достойны признания.

Почетными грамотами и благодарностями комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области награждены Заслуженный тренер России, тренер отделения «Настольный теннис» спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» Татьяна Шевченко, тренер отделения «Настольный теннис» спортивной школы Олимпийского резерва «Ника Александр Комов, тренер-преподаватель по синхронному плаванию спортивной школы «Киви» Мария Кулигина, тренер-преподаватель по спортивной гимнастике Гатчинской ДЮСШ №1 Тамара Бояринцева, а также пять спортсменов – мастер спорта, член соборной России по легкой атлетике, призер командного чемпионата России 2022 года (прыжок в высоту) Татьяна Ермаченкова, мастер спорта, чемпионка России, победительница первенства России 2022 года по спорту глухих по дисциплине «настольный теннис» Татьяна Чикунова, мастер спорта, двукратный серебряный призер первенства России по настольному теннису 2022 года Дарья Михайлова, мастер спорта, неоднократный призер чемпионата, первенства и Кубка России по настольному теннису, победитель V летней спартакиады молодежи России 2021 года Анастасия Колиш, призер III этапа и участница финала XI летней спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике Маргарита Захарова.

В честь Всероссийского Дня физкультурника было вручено более 70 почетных грамот и благодарностей звездам спорта, их тренерам, самым результативным членам сборных команд Гатчинского района за вклад в копилку побед на сельских спортивных играх Ленинградской области, а также коллективам учреждений за пропаганду здорового образа жизни и помощь в организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

В районном спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника и 95-годовщине образования Ленинградской области и Гатчинского района, участвовали около 1300 человек.

Программа праздника была насыщенной – мини-футбол среди детских команд по четырем возрастным группам, личные соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, гиревому спорту, шахматам, городошному спорту. Комплексные соревнования в этом году включали эстафету, мини-футбол, стритбол (отдельно женщины и мужчина), волейбол, дартс и конкурс семейных команд «Папа, мама и я – спортивная семья».

В семейных состязаниях приняли участие 16 команд, это - 49 человек. Победителем конкурса стала семья Аюповых (Веревское поселение), второе место заняла семейная команда Паращишиных (г. Гатчина), третье место – семья Елиных (Пудостьское поселение).

В командном зачете победило Войсковицкое поселение, на втором месте – команда города Коммунара, на третьем – команда Гатчины.

Традиционная программа была дополнена масштабной акцией по сдаче нормативов комплекса ГТО. В этот раз первыми отжаться и подтянуться спешили малыши. Нормативы ГТО выполнили 87 человек.

Дню физкультурника предшествовали отборочные соревнования в поселениях района. В праздничные и предпраздничные дни под спортивными знаменами объединились около четырех тысяч гатчинцев.

Главными помощниками на Дне физкультурника были спортивные волонтеры Гатчинского Дворца молодежи, за что отдельная благодарность.

Татьяна Можаева