Началась подготовка к Дню города Гатчины

Главная сцена будет установлена на плацу у Гатчинского дворца. Праздничный концерт, чествование заслуженных горожан и выступление звезд эстрады завершится фейерверком в 22 часа.

В целом, неизменны и слоган праздника - «Славься, Гатчина!», и его традиционные составляющие. 10 сентября гатчинские музыканты выступят на крыльце Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова. Много и разных соревнований пройдет на стадионе ГИЭФПТ. У Дома культуры состоится литературно-исторический фестиваль, посвященный дню рождения Александра Куприна. Театрализованная часть фестиваля перерастет в битву поэтов с традиционным награждением.

В День города Бульвар Науки превратится в «Книжный бульвар», где будут игры, квесты и конкурсы.

В Поэтическом сквере на пр. 25 Октября студия сальсы проведет опен-эйр - показательные выступления и мастер-классы.

Акция «Гатчинский вальс» пройдет в микрорайоне Аэродром на территории Аэропарка и в микрорайоне Въезд – на бульваре 47 Регион.

Праздничные мероприятия продолжатся 11 сентября – в планах велофестиваль в Приоратском парке, турнир по футболу среди дворовых команд у ФОК «Мариенбург» и ставший уже популярным концерт-фестиваль под открытым небом «Гатчинские встречи».

Подробная программа праздника и большого концерта на Дворцовой площади в Гатчине будет известна чуть позже. Следите за нашими новостями!

Татьяна Можаева