От сопереживания — к сохранению наследия

«У нас уже есть опыт проведения масштабных международных волонтерских проектов. Местом проведения лагеря станет Выборг, где сложилась серьезная традиция волонтерства. Для нас важно показать, что, во-первых, мы воспринимаем волонтеров, как своих партнеров, а во-вторых, при их поддержке можно реализовать серьезные проекты. Основным объектом станут Анненские укрепления — одни из крупнейших фортификационных сооружений. В прошлом году был разработан проект реставрации Равелинных ворот. Под руководством опытных реставраторов попробуем отреставрировать их совместно с волонтёрами», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Международный волонтерский лагерь будет состоять из четырех смен и примет 200 человек из более, чем 10 регионов России: Кемерово, Волгограда, Самары, Саратова, а также добровольцев из Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь. Ленинградскую область и Санкт-Петербург представят около 10 человек.

Первая смена примет выпускников «Школы волонтеров наследия», прошедших обучение по основной программе. Выпускники Школы волонтеров наследия, прошедшие обучение по специальной (углубленной) программе, смогут принять участие во второй смене лагеря. Третья смена примет добровольцев из сферы инклюзивного волонтерства. Завершит лагерь смена для лидеров добровольческих общественных движений и организаций в сфере сохранения культурного и исторического наследия. В числе экспертов, которые будут работать с участниками международного лагеря, — представители калининградского волонтерского движения «Хранители руин», специалисты Благотворительного фонда «Центр возрождения культурного наследия «Крохино» и многие другие.

Кроме насыщенной образовательной программы для волонтеров предусмотрены экскурсии и другие культурные мероприятия.