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В Гатчине работает мобильная лаборатория

Гатчину вчера и сегодня опять накрыл удушающий запах. Жалобы поступают практически из всех микрорайонов города. В областном комитете экологического надзора рассказали, что с сегодняшнего дня в Гатчине установлен мобильный пост для мониторинга за состоянием атмосферного воздуха и наблюдения за ситуацией.

Рубрики:  Общество

Сегодня мобильная лаборатория взяла пробоотбор воздуха на улице Хохлова, в момент интенсивного запаха – после мониторинга сообщений в социальных сетях. Приоритетная версия его источника - полигон.

Оперативные дежурные экомилиции будут реагировать на жалобы на неприятные запахи, которые появляются в социальных сетях и на «Горячую линию» по номеру телефона +7 993 209 61 12.

Экомилиционеры будут проводить пробоотбор воздуха, а зафиксированные нарушения передавать в профильные ведомства – Роспотребнадзор, ответственный за соблюдение санитарно-гигиенического законодательства, а также в Росприроднадзор, который контролирует деятельность полигона ТКО «Новый Свет-Эко».

  Фото: Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области


 