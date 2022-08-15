В Гатчине работает мобильная лаборатория

Сегодня мобильная лаборатория взяла пробоотбор воздуха на улице Хохлова, в момент интенсивного запаха – после мониторинга сообщений в социальных сетях. Приоритетная версия его источника - полигон.

Оперативные дежурные экомилиции будут реагировать на жалобы на неприятные запахи, которые появляются в социальных сетях и на «Горячую линию» по номеру телефона +7 993 209 61 12.

Экомилиционеры будут проводить пробоотбор воздуха, а зафиксированные нарушения передавать в профильные ведомства – Роспотребнадзор, ответственный за соблюдение санитарно-гигиенического законодательства, а также в Росприроднадзор, который контролирует деятельность полигона ТКО «Новый Свет-Эко».

Фото: Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области



