«Гатчинские дорожки» для любителей бега

В основу соревнований легли многолетние традиции забегов на стадионе, проводимых во вторую субботу августа. В 2022 году были добавлены спринтерские забеги на 60 метров для всех желающих, а результаты учитывались системой электронного хронометража.

Участники соревновались в четырех видах программы: 60 м, 1000 м, 3000 м и 5000 м.

Украшением дня стали выступления на длинных дистанциях, в которых атлеты были распределены по забегам согласно указанного при регистрации предполагаемого финишного времени.

Стайеры сильнейших забегов подарили зрителям настоящий спектакль, продемонстрировав свою физическую подготовленность, технические и тактические навыки.

Абсолютно лучшие результаты показали:

- 60 м: Смирнова Анна (Гатчинский район) и Урусов Дмитрий (Гатчинский район);

- 1000 м: Семенова Оксана (Гатчинский район) и Секованов Илья (Гатчинский район);

- 3000 м: Захарова Наталья (Санкт-Петербург);

- 5000 м: Грибов Артём (Санкт-Петербург).

Организаторы и участники «Гатчинской дорожки» выражают надежду встретиться на ней через год уже на обновлённом 400-метровом стадионе «Спартак» в центре города.

По информации группы «Гатчинский полумарафон»