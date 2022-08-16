«Гатчинские дорожки» для любителей бега
13 августа в Гатчине прошли первые легкоатлетические соревнования «Гатчинская дорожка», посвящённые Дню физкультурника.
В основу соревнований легли многолетние традиции забегов на стадионе, проводимых во вторую субботу августа. В 2022 году были добавлены спринтерские забеги на 60 метров для всех желающих, а результаты учитывались системой электронного хронометража.
Участники соревновались в четырех видах программы: 60 м, 1000 м, 3000 м и 5000 м.
Украшением дня стали выступления на длинных дистанциях, в которых атлеты были распределены по забегам согласно указанного при регистрации предполагаемого финишного времени.
Стайеры сильнейших забегов подарили зрителям настоящий спектакль, продемонстрировав свою физическую подготовленность, технические и тактические навыки.
Абсолютно лучшие результаты показали:
- 60 м: Смирнова Анна (Гатчинский район) и Урусов Дмитрий (Гатчинский район);
- 1000 м: Семенова Оксана (Гатчинский район) и Секованов Илья (Гатчинский район);
- 3000 м: Захарова Наталья (Санкт-Петербург);
- 5000 м: Грибов Артём (Санкт-Петербург).
Организаторы и участники «Гатчинской дорожки» выражают надежду встретиться на ней через год уже на обновлённом 400-метровом стадионе «Спартак» в центре города.
По информации группы «Гатчинский полумарафон»